La senadora santafesina Carolina Losada, que integra el bloque de la UCR pero suele votar alineada con los libertarios, se sumó al planteo de Patricia Bullrich, quien se diferenció del oficialismo por el pliego de la jueza María Verónica Michelli. La magistrada fue propuesta por el gobierno nacional pero ahora quieren retirar su postulación por ser pariente del periodista Hugo Alconada Mon.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", escribió Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en la noche del lunes en su cuenta de X (Twitter). Fue la segunda vez en menos de un mes que la exministra de Seguridad se desmarca del presidente Javier Milei: la anterior fue cuando pidió que el jefe de Gabinete Manuel Adorni presente su declaración jurada.

"No hay ninguna razón para que Michelli no pueda ser jueza", sostuvo Losada este martes en diálogo con Ignacio Ortelli en Esta mañana (Radio Rivadavia). "Ojalá lo sea y yo la voy a apoyar, así como apoyé con la firma en el momento", agregó.

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