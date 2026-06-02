El Tribunal Oral Federal N°7 reanudará este martes las audiencias del juicio oral por la denominada causa Cuadernos, una investigación que analiza un presunto esquema de pago de sobornos de empresarios contratistas del Estado a funcionarios públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La jornada tendrá lugar en los tribunales federales y contará con las declaraciones del exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada santacruceña Mariana Zuvic.

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La audiencia se desarrollará en el marco de un expediente que busca determinar si existió una estructura organizada para recaudar dinero de empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La investigación tomó impulso a partir de los registros escritos por el exchofer Oscar Centeno, cuyos cuadernos dieron origen a una de las causas judiciales más extensas y complejas vinculadas a presuntos hechos de corrupción en la administración pública nacional.

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