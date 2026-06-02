martes 02 de junio de 2026
POLITICA
Sospechas de coimas

Qué se conoce sobre la "banda de los mendocinos" vinculada al poder que controlaba ARSAT

Facundo Leal, extitular de la empresa ahora detenido, era una de las figuras claves del grupo que logró ascender y aumentar su patrimonio de forma inexplicable.

Facundo Leal 31052026
Facundo Leal | CeDoc

Con el detenido extitular de ARSAT, Facundo Leal como una de las figuras principales, se conoció que por los pasillos se llamaba la "banda de los mendocinos" a un grupo de exfuncionarios que hace años controlaban la empresa mientras ascendían y su patrimonio crecía inexplicablemente.

En una nota para La Nación, la periodista Camila Dolabjian explicó que, actualmente, cuatro miembros del grupo se encuentran imputados y con pedido de indagatoria ante la sospecha de haber recibido coimas para contratar a un depósito.

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