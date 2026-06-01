La trama de corrupción en la empresa estatal de satélites ARSAT se expande y salpica a personas que llegaron a la función pública durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, pero se mantuvieron en el Estado bajo el mando de Javier Milei.

Tras los allanamientos que incriminan a Facundo Leal, ex titular del organismo, nueva documentación señala al entonces gerente de compras de la entidad, Gerardo Boschin, como principal responsable operativo del cobro de retornos.

La demora de "Infobae" y el vínculo de Leal con Scatturice y con Santiago Caputo

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Boschin fue nombrado como presidente de la empresa estatal Trenes Argentinos hace un año, el 30 de mayo de 2025. Según reveló una investigación de Camila Dolabjian publicada en La Nación, Boschin no solo estaba a cargo de las decisiones de otorgar contratos de hasta 2 millones de dólares sin licitación; según surge de mensajes encontrados durante la investigación judicial, habría recibido personalmente las coimas.

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