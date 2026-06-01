Comienza el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido con 200 mil dólares sin declarar

El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, será sometido a juicio oral a partir de este lunes 1 de junio en Paraguay. El proceso, que comenzó a las 8 de la mañana, lo tiene como principal imputado junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. Ambos llegan a esta instancia tras cumplir más de un año y tres meses de prisión domiciliaria en Asunción, luego de haber sido arrestados en diciembre de 2024 cuando intentaban ingresar al país vecino con una mochila llena de dinero sin declarar.

El debate estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás. En caso de ser hallado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo final de la eventual condena se tendrá en cuenta el año y medio que el ex legislador ya transcurrió bajo el régimen de arresto domiciliario.

El inicio del juicio sufrió varias postergaciones: originalmente estaba previsto para el 24 de noviembre pasado, luego se reprogramó para el 20 de abril de este año y finalmente se postergó hasta el día de hoy, 1° de junio, a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro proceso paralelo.

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Los bolsos de Kueider y Guinsel

El hecho que originó la causa ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Kueider y Guinsel fueron interceptados mientras intentaban cruzar el Puente Internacional de la Amistad, el paso fronterizo que une Brasil con Paraguay.

Durante la requisa, las autoridades paraguayas hallaron en una mochila una millonaria suma de dinero en efectivo sin declarar, compuesta por:

Poco más de 211.000 dólares estadounidenses

640.000 guaraníes

Cerca de 4 millones de pesos argentinos

Desde el momento del arresto, la pareja cumplió prisión domiciliaria en la capital paraguaya, periplo que incluyó traslados por un lujoso complejo en el centro de Asunción, un dúplex y, finalmente, un departamento en un edificio periférico de alta gama.

A pesar de las pruebas, el exsenador ratificó su inocencia en reiteradas oportunidades y esgrimió que los fondos no eran propios. "No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado", había sostenido el año pasado en declaraciones radiales.

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Enriquecimiento ilícito y lavado: las causas en Argentina

Mientras la Justicia paraguaya avanza con el juicio por contrabando, el panorama judicial de Kueider en la Argentina es sumamente complejo, ya que protagoniza otros dos procesos por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Una de las causas tramita en la Justicia provincial de Concordia (Entre Ríos) y la otra en los Tribunales Federales de San Isidro; actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir qué fuero se quedará con el expediente unificado.

En el marco de la causa federal, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ya elevó a juicio el tramo de la investigación contra los presuntos miembros de una asociación ilícita que habría estado encabezada por el exsenador. En ese expediente, Kueider está imputado por una multiplicidad de delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Según la investigación de la magistrada Arroyo Salgado, el exlegislador habría utilizado diversas estructuras societarias con el fin de adquirir bienes de lujo que no coincidían con sus ingresos declarados. Ante la gravedad de la imputación, la jueza solicitó oportunamente al Senado de la Nación el desafuero de Kueider, una medida que el cuerpo legislativo aprobó con una amplia mayoría de 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

El pedido de extradición condicionado

A raíz de los requerimientos de la justicia argentina, la jueza Arroyo Salgado solicitó formalmente la extradición de Edgardo Kueider para que rinda cuentas en el país.

Si bien la Fiscalía de Paraguay ya dio el visto bueno para proceder con el traslado del exsenador a suelo argentino, las autoridades judiciales del país vecino fijaron una condición estricta: la extradición solo se hará efectiva una vez que se complete de forma íntegra el proceso penal por contrabando que comienza hoy en Asunción.

MEG/ff