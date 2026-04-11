Cruje Flybondi, y el fantasma de la parálisis golpea a Scatturice

Luego de diferentes denuncias de parte de sus trabajadores, Flybondi aseguró que el depósito de los salarios correspondientes al mes de marzo no pudo realizarse en el plazo estipulado, pero ya comenzó a abonarse de manera progresiva. Una manera de desactivar un conflicto con números precisos.

“A la fecha, ya se acreditó el 50% de los haberes a los empleados y el saldo restante será abonado durante los primeros días de la próxima semana. Asimismo, ya se cumplimentó con el pago de los viáticos de las tripulaciones. Esta fue una situación totalmente excepcional, ya que la compañía jamás ha incumplido con el plazo de pago de sueldos en sus ocho años”, explicó la empresa en un comunicado tras las acusaciones de los distintos representantes sindicales acerca de la falta de pago de remuneraciones. Los sueldos deben transferirse hasta el cuarto día hábil del mes.

A propósito del vínculo gremial, afirmó que el canal de diálogo se mantiene abierto con el objetivo de “informar avances y llevar previsibilidad”. “Como compañía somos la principal interesada en resolver de manera prioritaria esta situación y a la mayor brevedad posible”, aclararon.

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Hace dos semanas, la comunicación con los “flybondiers”, tal como llama a los empleados, había sido vía Zoom. Y allí se les dio un cronograma de dos plazos, cortísimos, para que aceptaran los retiros “voluntarios” propuestos.

En su intervención, la portavoz fue Verónica Funes, la jefa de Recursos Humanos de la firma dedicada a los vuelos low cost. “Es una decisión drástica –admitió la ejecutiva–. Un proceso de reorganización estructural que busca la efectivización de la operación”, planteó.

“Esta es una propuesta que conversamos con el sindicato, con la gente de ATAF”, agregó, en referencia a la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi, el sindicato propio al que se tienen que afiliar los empleados de la empresa.