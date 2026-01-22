Sebastián Giorgetti y Fabián González asumen al frente del sistema ferroviario

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó este jueves una nueva etapa en la conducción del sistema ferroviario estatal, con la designación de autoridades en dos áreas estratégicas: Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura. Los cambios se dan en un contexto de "reordenamiento institucional" más amplio dentro del área de Transporte y en pleno marco de la Emergencia Ferroviaria.

Sebastián Giorgetti fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros en todo el país. Con más de 30 años de trayectoria en el sector, su recorrido está íntimamente ligado al sistema ferroviario: inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y, desde 2005, ocupó cargos de coordinación, administración y alta dirección. En los últimos años se desempeñó como gerente general operativo y administrativo, con un perfil técnico y un conocimiento profundo del funcionamiento del sistema ferroviario nacional.

En paralelo, Fabián González asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, la empresa encargada de la administración, planificación y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. Abogado de profesión, integra el directorio de la compañía desde abril de 2025 y se destacó en los últimos años como secretario general de Trenes Argentinos Operaciones. Además, cuenta con experiencia en el ámbito judicial, donde se desempeñó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las designaciones se produjeron tras las renuncias de Gerardo Boschin, en Trenes Argentinos Operaciones, y de Leonardo Comperatore, en Trenes Argentinos Infraestructura. Ambos movimientos se inscriben en una serie de cambios recientes dentro del área de Transporte, que incluyeron también la salida del secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, y del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos, con el objetivo de "fortalecer la gestión, ordenar los procesos internos y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional". Desde que el Gobierno libertario llegó a la Casa Rosada, el sistema ferroviario atraviesa una realidad marcada por recortes, demoras y parálisis operativa. La emergencia ferroviaria, los cambios de conducción y la falta de ejecución presupuestaria configuraron un esquema frágil, donde el ajuste fiscal avanzó más rápido que cualquier política de modernización real, dejando al servicio en una zona de vulnerabilidad permanente.

