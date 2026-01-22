Cambios en la UIF: Ernesto Gaspari asumirá la conducción tras la renuncia de Paul Starc

El Ministerio de Justicia informó este jueves 22 que Paul Starc presentó su renuncia como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) “por razones personales”, decisión que fue aceptada por las autoridades competentes. En su lugar, el organismo será conducido por el licenciado Ernesto Gaspari, quien asumirá formalmente la conducción del ente encargado de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Desde la cartera de Justicia destacaron que, durante su gestión, Starc “desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso”, y subrayaron que su conducción permitió fortalecer el sistema de prevención, adecuándolo a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, precisaron que el extitular de la UIF continuará vinculado al Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades relacionadas con tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.

Ernesto Gaspari

En relación con la nueva etapa del organismo, el Ministerio señaló que Gaspari es “un profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, con experiencia en áreas estratégicas del Estado. En ese marco, recordaron que se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entre otros cargos de relevancia en la administración pública.

Bajo su conducción, la UIF "tendrá como ejes prioritarios consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional".

Finalmente, las autoridades expresaron su agradecimiento por la labor desarrollada por Starc al frente del organismo y manifestaron su reconocimiento por el trabajo realizado durante su gestión, en una transición que busca garantizar continuidad institucional y fortalecimiento del sistema de control financiero.

