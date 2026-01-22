En su red social X, Juan Grabois aplaudió la actitud del Embajador de Argentina en Francia, Ian Sielecki, quien se negó a dar su discurso en Asamblea Nacional francesa, frente a un mapa que indicaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido.

El abogado expresó “Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante de un mapa donde se identificaban a las Islas Malvinas como territorio británico”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas se remonta a 1833, cuando el archipiélago fue ocupado por fuerzas británicas. Tras la guerra de 1982, la Argentina retomó desde 1983 el reclamo por canales diplomáticos. En la actualidad, continua siendo un tema de particular sensibilidad para la sociedad argentina. En este sentido, como representante de Argentina, el diplomático reflexionó sobre la imprudencia que significaría dejar pasar aquel detalle, que para su país no es menor.

Una nota adhesiva al embajador argentino en Francia evitó un conflicto diplomático por las Islas Malvinas

“No lo conozco, no me importa de qué partido es, aplaudo su gesto patriótico así como repudio el cipayismo de Milei” concluyó Grabois.

Sielecki fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante la República Francesa el 13 de mayo de 2024, por la administración del presidente Javier Milei, motivo por el cual el dirigente opositor recalcó que no le importaba su posición política a la hora de felicitarlo.

Haciéndose eco de las conferencias de los principales líderes mundiales en el Foro de Davos, solo unas horas antes de esto, el diputado posteó “Con todo respeto a los líderes europeos, pero parece que se enteraron de que existe el imperialismo cuando les tocan el traste a ustedes. Si quieren sostener lo poco que queda de su civilización, dejen de ser tan hipócritas... y devuelvan las Malvinas”, refiriéndose a los dichos y preocupaciones sobre la intención de Trump de hacerse de Groenlandia.

También se expresó respecto al discurso de Milei, a lo que simplemente enunció: “El anarcocapitalismo suena feo y termina peor”. En el Foro Económico Mundial, el presidente criticó fuertemente al socialismo, señalando que, aunque pueda parecer atractivo en teoría, según él “termina mal” cuando se implementa, y puso como ejemplo experiencias como la de Venezuela para ilustrar esa idea. La frase forma parte de un mensaje más amplio en el que Milei advierte sobre los riesgos de abandonar los valores del libre mercado y la libertad individual en favor de políticas que él asocia con el socialismo.

RG/fl