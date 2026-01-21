Espionaje en Entre Ríos: Frigerio denunció el hallazgo de tres dispositivos ocultos en su oficina

El gobernador Rogelio Frigerio denunció este miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General de la Gobernación, y confirmó la presentación de denuncias penales junto con la apertura de investigaciones internas.

La noticia se conoció a través de un mensaje publicado por el propio mandatario en su cuenta de la red social X. “Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia”, escribió Frigerio, quien precisó que las actuaciones judiciales y administrativas ya fueron iniciadas.

En el mismo posteo, el gobernador sostuvo que “en Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado” y remarcó que “la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”. Además, afirmó que el hecho no alterará el rumbo de su gestión: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.

Por el momento, no se informaron detalles oficiales sobre el origen de los dispositivos ni sobre el tiempo que habrían permanecido instalados. La causa quedó en manos de la Justicia.

Noticia en desarrollo...