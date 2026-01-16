Mauricio Macri reapareció en Italia tras su separación y el PRO renovó sus autoridades

Tras confirmar su separación de Juliana Awada después de más de 15 años de relación, Mauricio Macri reapareció públicamente en Italia, donde se encuentra dando clases en la Bologna Business School. En su cuenta de Instagram, el exmandatario compartió fotos desde las aulas y escribió: “Nuevamente en Bolonia, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”. El posteo alcanzó rápidamente más de 8.000 “Me gusta”.

Macri no es un extraño en la universidad italiana; años anteriores también lideró clases en la institución, generalmente en marzo. Desde su separación, ni él ni Awada hicieron declaraciones extensas, aunque la empresaria publicó un breve mensaje en redes: “Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fernando De Andreis, nuevo secretario general del PRO

Mientras tanto, en Argentina, el PRO oficializó cambios en sus autoridades. El diputado Fernando De Andreis, exsecretario general de la Presidencia durante el mandato de Macri, asumió como nuevo secretario general del partido. En sus redes, De Andreis reflexionó sobre los desafíos del momento: “Casi cualquier organización, institución o profesión se encuentra ante una amenaza existencial… Pero estoy convencido de que el PRO tiene las condiciones para superar esas amenazas”.

El PRO destacó que la designación de De Andreis marca “una nueva etapa para renovar, modernizar y fortalecer al partido en todo el país”. También agradeció el trabajo de Facundo Pérez Carletti, quien deja la Secretaría General para asumir como legislador provincial en Santiago del Estero.

LB /fl