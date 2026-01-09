La dependencia del Ministerio de Economía Trenes Argentinos anunció un nuevo cierre total del ramal Tigre de la línea Mitre por 49 días, entre el 10 de enero y el 28 de febrero, para obras urgentes que apuntan a renovar la infraestructura ferroviaria y a corregir fallas acumuladas desde hace años en uno de los ramales más utilizados del sistema metropolitano. Apuntado a intervenir sobre las vías y el sistema de señalamiento, busca reforzar la seguridad operacional y reducir las demoras y cancelaciones que se repiten, sobre todo en los horarios de mayor demanda.

La empresa explicó que el corte se hace en esta época del año porque hay un 25 % menos de pasajeros que toman la línea.

Este nuevo cierre se suma a una secuencia de interrupciones que se volvió habitual para los pasajeros del ramal Tigre. Desde su reactivación en febrero de 2025, ya se contabilizan ocho cierres totales o parciales, incluidos cortes de diez días entre febrero y marzo y servicios limitados durante mayo y junio.

Desde 2015, la línea Mitre acumula más de 2.167 días con algún tipo de afectación, ya sea por obras, servicios recortados o frecuencias reducidas. Por ello, en términos prácticos, esto representa más de la mitad del tiempo transcurrido en la última década, sin contar el período atravesado por la pandemia.

Paralelamente, en la actualidad, la línea arrastra problemas estructurales visibles para los usuarios: demoras recurrentes, cancelaciones en horas pico y circulación a velocidad reducida en más de 40 tramos. Algunas de esas limitaciones están vinculadas a la antigüedad de la infraestructura y a intervenciones que se realizaron antes.

Las obras previstas para este verano incluyen la renovación de vías en sectores considerados críticos, como el tramo que va desde el paso bajo nivel de Crisólogo Larralde hasta Laprida, y el comprendido entre Martín Rodríguez y Chacabuco. Así también, se intervendrán puentes ferroviarios y el tercer riel, un componente central del sistema eléctrico que muestra un desgaste acumulado de más de cuatro décadas.

En Trenes Argentinos explicaron que el cronograma fue fijado para los meses de enero y febrero porque se trata del período de menor circulación de pasajeros. En el ramal Tigre, la demanda diaria baja de unos 33.000 usuarios a alrededor de 25.200 durante el verano. Aun así, el cierre total obliga a miles de personas a reorganizar sus viajes.

Desde la empresa sostienen que la decisión de unificar trabajos responde a criterios operativos: “Determinamos que tanto enero como febrero son los meses en que menos pasajeros viajan. Se eligió atacar distintos puntos que son complejos para hacer en dos días. Tardaríamos tres veces más si seguimos cortando los fines de semana”. Los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán solo entre Belgrano R y sus cabeceras, sin llegar a Retiro.

También anticiparon que el proceso no terminará con este cierre: “Seguro quedarán algunas intervenciones más luego de que se cumpla el plazo de 49 días. Se van a hacer otros trabajos en el ramal Tigre para terminar de renovar las vías".

El cierre total del ramal Tigre de la línea Mitre por casi dos meses está vinculado a una de las intervenciones ferroviarias más amplias de los últimos años. Así, se trata de un conjunto de obras que avanzan desde hace diez meses y que buscan renovar una infraestructura clave, desgastada por décadas de uso continuo y mantenimiento fragmentado.

Su eje central es la renovación integral de unos 40 kilómetros de vías, un trabajo que implica levantar la traza existente y reemplazar rieles, durmientes y fijaciones. A la par, se realiza el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, el sistema que alimenta eléctricamente a las formaciones y que presenta un deterioro significativo tras más de 40 años de servicio.

Además, alcanzan a la seguridad en cruces y estaciones: el plan incluye la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, con mejoras en señalización, superficies de cruce y condiciones generales de circulación. En la estación Tigre, se reemplazan cuatro paragolpes, elementos para absorber el impacto de las formaciones en el final de la traza.

También está prevista la adecuación de 65 puentes y alcantarillas a lo largo de la traza. Según explicaron desde Trenes Argentinos, la obra es considerada urgente debido al avanzado deterioro de los rieles y durmientes.

