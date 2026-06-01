La Secretaría de Asuntos Nucleares presentó este domingo los nuevos lineamientos de la política argentina en materia de energía nuclear. El organismo, creado en diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei bajo la órbita del Ministerio de Economía, está a cargo de Federico Ramos Nápoli, un abogado de 31 años sin experiencia en el sector nuclear que percibe un sueldo cercano a los siete millones de pesos.

El funcionario hizo toda su carrera en el Estado. Llegó al Poder Ejecutivo en 2023, cuando se incorporó a la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Desde allí fue catapultado a la empresa estatal de enriquecimiento de uranio Dioxitek; según se dice, por recomendación del asesor Santiago Caputo, quien habría visto en él un militante leal. Fue también Caputo quien lo postuló para el naciente cargo de secretario de Asuntos Nucleares.

En agosto de 2025, mientras trabajaba como director de Dioxitek, Ramos Nápoli accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación por casi 200 millones de pesos. En ese momento, su sueldo rondaba los 6,5 milliones de pesos.

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El auxiliar de la Casa de la Moneda llegó a director de la fábrica estatal de dióxido de uranio

Ramos Nápoli ingresó al sector público a los 19 o 20 años como auxiliar administrativo en la Casa de la Moneda, un trabajo que consiguió gracias a la influencia de un familiar. A principios de 2023 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y ascendió a un puesto de mayor rango en el mismo organismo. Cursó estudios de maestría en la Universidad Torcuato Di Tella, pero todavía adeuda la tesis.

Con la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo, Ramos Nápoli pasó a integrar las filas de la secretaría General de la Presidencia que comanda su hermana Karina. Allí trabajó en el área de comunicación digital, con tareas como “redacción de escritos”, “revisión de documentación legal” y “análisis de riesgos comunicacionales”, bajo la dirección del influencer libertario Juan Carreira, más conocido como “Juan Doe”.

En enero de 2025 fue nombrado gerente general de Dioxitek, la empresa estatal productora de dióxido de uranio. En ese momento, el diario Diagonales, de La Plata, denunció que había llegado a ese puesto sin ninguna preparación, lo acusó de "troll" y denunció que había designado a su amigo Facundo Juan Manuel Vázquez, sin experiencia comprobable, como coordinador de Comunicaciones de Dioxitek.

Empleados de Dioxitek denunciaron incidentes de seguridad, pero Ramos Nápoli los desmintió

En febrero de 2026, trabajadores de Dioxitek denunciaron incidentes con radiación en la planta de dióxido de uranio, a través del diario La Voz de Córdoba. En el diario se veían imágenes de polvo de uranio esparcido por la rotura de una tubería el 20 de junio de 2024. Ramos Nápoli desmintió esta denuncia en X y la calificó como “fake news” y “operaciones mediáticas burdas”, al negar cualquier incidente radiológico durante su gestión entre inicios de 2024 y fines de 2025.

Los trabajadores de la planta de dióxido de uranio Dioxitek denunciaron accidentes con material radiológico

Sin embargo, ante un pedido de información del periodista Ary Garbovetzky, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) confirmó no solo el evento de 2024 sino otros cuatro eventos más con dispersión de compuestos de uranio durante 2025.

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Ramos Nápoli contra la CNEA: “Es un aguantadero de la política”

En su gestión a cargo de organismos públicos, Ramos Nápoli se comporta como un tuitero profesional. Cuando las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) publicaron una carta donde pedían una recomposición salarial y presupuestaria, les respondió: “Durante años se utilizó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —y al sector nuclear en general— como aguantadero de la política”.

La frase generó rechazo entre los científicos del sector. Ramos Nápoli no retrocedió: justificó el ajuste en la dotación de personal sin aumento de ingresos propios.

En un posteo publicado este domingo en la red social X, asociado a los nuevos lineamientos de la política nuclear argentina, Ramos Nápoli destacó: "Separan con claridad la conducción política de la operación del sector". Y subrayó que dan "un paso que el sector nuclear argentino nunca había dado": en alusión a la convocatoria ("por primera vez") al sector privado "a invertir para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino".

MB/ML