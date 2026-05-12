Créditos del Banco Nación: la Cámara ordenó que intervenga Capuchetti y le sacó el expediente a Lijo

En un fallo que lleva la firma del juez Eduardo Farah, la Cámara Federal definió que sea la jueza María Eugenia Capuchetti quien continúe interviniendo en todas las causas vinculadas a los créditos del Banco Nación solicitados por funcionarios y diputados aliados al oficialismo. Con esta resolución, el tribunal resolvió la competencia a favor de Capuchetti y le sacó el expediente al juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado había otras denuncias.

La sentencia, que tiene fecha de este lunes, señaló que las distintas denuncias presentadas investigan “los aspectos fácticos de un mismo suceso” y, por lo tanto, correspondía aplicar las reglas de conexidad previstas en la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal, que regulan el supuesto de la denuncia repetida y establecen que se adjudica al juzgado que intervino en la primera.

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El fallo, al que accedió PERFIL, determinó que la causa debe quedar radicada en el juzgado que recibió la primera “denuncia válida”, en referencia al expediente 1364/2026 que tramita en el juzgado de Capuchetti. Se trata de cuatro denuncias que se presentaron entre el 2 y el 13 de abril: los denunciantes son Daniel Sarwer, la diputada Mónica Frade, Alejandro Díaz Pascual y Fernando Miguez.

Farah cuestionó a uno de los denunciantes, Sarwer y sostuvo que su presentación “no sólo carece” de los requisitos mínimos previstos en el Código Procesal “sino también de un mínimo de lógica no exclusivamente jurídica”.

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El interés por la causa

En la sentencia que lleva la firma de Farah, el juez apuntó al interés de ambos juzgados, el 4 a cargo de Lijo y el 5 a cargo de Capuchetti, por llevar adelante la causa. Señaló que el 22 de abril, Capuchetti le pidió a Lijo que “se inhibiera de seguir entendiendo en la causa” 1353/2026 y su acumulada 1360/2026. Una semana después, el 29 de ese mes, el juzgado de Lijo rechazó el pedido formulado por el juzgado 5 y requirió que fuera Capuchetti quien se inhibiera, porque él tenía otras dos denuncias. Farah definió por Capuchetti.

La denuncia de Frade

Una de las denunciantes es la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica-Buenos Aires). En su presentación, señaló el caso de Federico Sharif Menem, secretario y mano derecha del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem que recibió un crédito de 350 millones de pesos con un sueldo que, al momento del otorgamiento, era de unos 3 millones de pesos mensuales. “Sabemos que son tasas preferenciales, y esto es lo que también estoy objetando como ilegal”, dijo Frade en una nota con PERFIL.

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“Creo que puede haber abuso de poder en cumplimiento del deber del presidente del Banco”, señaló la diputada de la Coalición Cívica. Desde diciembre pasado el presidente de la entidad es Darío Wasserman, que reemplazó a Daniel Tillard. Wasserman es el esposo de la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, muy cercana a la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

En esa entrevista con PERFIL, Frade dijo que hay que investigar posibles violaciones a la ley de Ética Pública. “Los funcionarios no pueden tener en uso de sus funciones ningún trato preferente y ningún privilegio”, dijo.

Los beneficiados

Entre los favorecidos por los créditos del Banco Nación figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE. En ambos casos, los montos equivalen a unos 350 mil dólares al momento de la adjudicación, uno de los más altos otorgados.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, en tanto, obtuvo un préstamo de unos 276 mil dólares. Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, recibió un crédito de más de 200 mil dólares, y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, uno de 77 mil dólares.

La lista incluye además a varios diputados oficialistas o aliados del Gobierno. Entre ellos, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares. También se suman otros legisladores con montos cercanos a los 145 mil dólares.

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Hasta ahora al único funcionario que le pidieron la renuncia por haber obtenido un crédito fue Leandro Massaccesi, quien era, hasta inicios de abril, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. Fue la titular de la cartera, Sandra Pettovello, quien le pidió que se apartara de la función pública luego de haber sido beneficiado con un préstamo de casi 420 millones de pesos.

En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó otra actitud y defendió a sus funcionarios que accedieron a los créditos. En una entrevista con La Nación+ dijo que no había nada “ilegal y mucho menos inmoral”, en que accedieran a esos préstamos. Incluso, admitió que los alentó: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

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