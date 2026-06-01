Facundo Leal: ¿Cómo se convirtió en el exfuncionario que inquieta a la política?

La caída de Facundo Leal sacudió al poder político por una razón que excede el impacto del allanamiento donde aparecieron más de US$ 2,4 millones en efectivo, documentación y drogas: su nombre conecta estructuras del Estado que atravesaron gobiernos kirchneristas, peronistas y libertarios.

Hasta hace pocos días Leal era un funcionario de perfil bajo, conocido dentro de áreas técnicas de infraestructura, telecomunicaciones y aviación civil. Hoy está detenido por orden del Juzgado Federal N°2 de San Isidro y es el centro de una causa que investiga presuntas irregularidades en ARSAT, evolución patrimonial y posibles maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones públicas.

La pregunta judicial ya no es sólo qué pasó dentro de la empresa estatal. La pregunta es más amplia: cómo construyó poder durante casi dos décadas dentro del Estado y cómo logró conservarlo bajo gobiernos políticamente enfrentados.

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Un hombre de ARSAT

Abogado mendocino, Leal desarrolló buena parte de su carrera dentro del sector público nacional. Su desembarco en ARSAT se produjo en los años de consolidación de la empresa estatal de telecomunicaciones, durante la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica y los proyectos satelitales.

Dentro de la compañía fue creciendo desde cargos ejecutivos y técnicos hasta convertirse en uno de los hombres de mayor peso interno.

Fuentes que trabajaron con él dentro del organismo lo definían como “un hombre de la casa”: conocía la estructura administrativa, el negocio tecnológico y el entramado contractual de ARSAT.

Su ascenso político definitivo ocurrió en agosto de 2022. Tras la salida de Matías Tombolini —convocado por Sergio Massa al Ministerio de Economía— la Asamblea General de Accionistas de ARSAT resolvió designarlo presidente y gerente general de la empresa.

Formalmente fue una decisión societaria. Políticamente, contó con aval de la Jefatura de Gabinete de Juan Manzur y del gobierno de Alberto Fernández.

La continuidad inesperada con Milei

Lo más llamativo de su carrera ocurrió después con el cambio de gobierno de diciembre de 2023 muchos funcionarios ligados a la gestión anterior dejaron sus cargos. Leal, en cambio, logró sostener influencia.

En junio de 2025 fue nombrado presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) mediante el Decreto 390/2025 firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Su llegada se produjo en plena reestructuración del área Transporte. Según distintas reconstrucciones políticas, su nombramiento estuvo vinculado al entonces secretario de Transporte Luis Pierrini, empresario mendocino del sector asegurador y titular histórico de Triunfo Seguros.

Ambos compartían origen territorial y vínculos previos en Mendoza. La designación sorprendió por su fuerte contenido político: Leal había presidido ARSAT durante Alberto Fernández y terminaba conduciendo el organismo que regula el sistema aeroportuario bajo Milei. Eso consolidó su perfil como un funcionario técnico con respaldo transversal, capaz de moverse dentro del Estado más allá de los cambios de signo político.

La causa: de una denuncia interna al expediente por millones de dólares

El expediente judicial comenzó por una denuncia vinculada al presunto faltante de equipamiento tecnológico en ARSAT. En su origen, la investigación apuntaba a materiales vinculados a fibra óptica, depósitos y contratación de espacios de guarda. Pero los allanamientos realizados por la Policía Federal cambiaron por completo la dimensión del caso. Durante los procedimientos realizados en Palermo y Mendoza se secuestraron: más de US$ 2,4 millones en efectivo rntre pesos argentinos y moneda extranjera; teléfonos celulares; notebooks y dispositivos electrónicos; documentación societaria y contractual; y distintas sustancias ilegales.

Ese hallazgo hizo que la investigación diera un salto. Hoy la Justicia analiza al mismo tiempo: el origen del dinero secuestrado; posibles irregularidades administrativas en ARSAT; contratos vinculados a depósitos y servicios; movimientos patrimoniales de Leal y de su red de relaciones empresariales y políticas.

La ruta del dinero

Fuentes judiciales aseguran que el foco central está puesto ahora en reconstruir la trazabilidad económica del patrimonio encontrado. Los investigadores intentan determinar si el dinero proviene de actividades privadas declaradas, si guarda relación con contrataciones realizadas durante su gestión o si puede vincularse con un esquema de retornos o pagos ilegales derivados de negocios estatales.

También se analiza documentación comercial y societaria secuestrada durante los procedimientos. Los peritajes sobre teléfonos, computadoras y dispositivos podrían ser decisivos. La apertura del contenido digital puede revelar contactos con proveedores, contratos, transferencias o comunicaciones con exfuncionarios.

La política mira el expediente

La causa ya generó ruido en distintos sectores políticos porque Leal no fue un funcionario marginal. Pasó por dos organismos sensibles: ARSAT, responsable de infraestructura satelital, fibra óptica y telecomunicaciones; ORSNA, regulador del sistema nacional aeroportuario.

Ambos manejan presupuesto, licitaciones, contratos y áreas estratégicas del Estado. Su recorrido lo convirtió en una figura incómoda para distintos espacios políticos. Por eso la investigación despierta atención transversal. Su nombre conecta tramos de gestión que van desde el kirchnerismo técnico de la expansión satelital hasta el reordenamiento aerocomercial de la administración libertaria.

Qué puede pasar ahora

Hasta este lunes no trascendió oficialmente la fecha de declaración indagatoria. La causa continúa en etapa de producción de prueba análisis patrimonial, pericias contables, apertura de celulares, revisión documental y reconstrucción de contrataciones vinculadas a ARSAT.

En tribunales creen que las próximas semanas serán clave. Si la documentación secuestrada confirma vínculos entre el dinero hallado y contratos públicos, el expediente podría escalar rápidamente. Por ahora, el caso dejó de ser la historia de un exfuncionario detenido. Se convirtió en una investigación sobre poder, contratos y permanencia dentro del Estado argentino. Y la pregunta que todavía nadie respondió por completo sigue abierta:

Cómo un funcionario de perfil bajo logró mantenerse durante casi veinte años en lugares estratégicos del Estado y terminó cayendo con millones de dólares guardados mientras la Justicia sigue el rastro del dinero.