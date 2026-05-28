Quién es la jueza María Verónica Michelli, que vetó Karina Milei y es cuñada de un periodista

El Gobierno nacional mandó este miércoles al Senado de la Nación el pedido para que se retire el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata y quien había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos hace apenas dos semanas. La orden la dio la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y todas las razones apuntan a una cuestión de parentesco: Michelli es la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del diario La Nación.

Pero, ¿cuál es la trayectoria de Michelli en la Justicia? Ante los senadores que integran la comisión de Acuerdos, contó que trabaja desde hace 32 años en la Justicia federal y que ejerce como secretaria del crucial Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata desde hace 16. Según su foja de servicios, ingresó al Poder Judicial en octubre de 1994 como auxiliar administrativa y desde entonces fue escalando: trabajó como auxiliar, escribiente auxiliar, oficial mayor, oficial mayor relator y, desde 2009, es secretaria

Por orden de Karina Milei, se vetó en el Senado el pliego de una jueza por su vínculo familiar con un reconocido periodista



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En la audiencia con los senadores, Michelli alertó sobre las vacancias en el TOF 1. Dijo que hace 15 años se generaron dos vacantes, hace 10 la tercera y que, desde entonces, lo ocupan jueces subrogantes. Uno de ellos fue su papá, Jorge Michelli, que era juez del TOF 2 de La Plata y durante unos meses de 2016 subrogó el TOF 1. Al año siguiente renunció a su cargo de magistrado.

El periodista Hugo Alconada Mon escribió un mensaje en la red social X este miércoles por la noche en el que confirmó el desplazamiento de su cuñada. “Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad”, aseguró.

La subrogancia de Jorge Michelli, la renuncia de Rozanski y la excarcelación de Fariña

La última vacante que se generó en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, hace 10 años, fue por la renuncia del juez Carlos Rozanski, a quien María Verónica Michelli —que ya era secretaria— había denunciado junto a otros empleados judiciales por maltrato laboral. A Rozanski lo reemplazó Jorge Michelli, el padre de María Verónica, quien durante esa subrogancia concedió la excarcelación a Leonardo Fariña, acusado por evasión fiscal. Una vez libre, Fariña se acogió al régimen del arrepentido.

Oficializaron la renuncia del juez Carlos Rozanski

El sitio Perycia consultó en ese momento a Rozanski por dicha resolución, quien sostuvo que “la excarcelación de madrugada (de Fariña) y el apriete para que renunciara fueron la prenda de pago para que luego Fariña declarara contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la ruta del dinero K”.

En tanto, Jorge Michelli argumentó en abril de 2016 que la decisión de liberar a Fariña del penal de Ezeiza no tenía que ver con lo que había declarado ante el juez federal Sebastián Casanello, sino con que el Servicio Penitenciario le había informado que “no podía brindarle adecuada atención y cuidado” y que “el programa (de protección de testigos) no se podía llevar adelante estando detenido”.

A María Verónica Michelli ya la habían propuesto para el cargo de jueza del TOF 1 de La Plata durante el gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, incluyó su nombre en una publicación en el Boletín Oficial.

Según el sitio Perycia, en ese momento la ascendieron desde el puesto 29 hasta el 19 luego de impugnar antecedentes y dar la entrevista y su promoción habría sido impulsada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

A María Verónica Michelli ya la habían propuesto para el cargo de jueza del TOF 1 de La Plata durante el gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, incluyó su nombre en una publicación en el Boletín Oficial.

Según el sitio Perycia, en ese momento la ascendieron desde el puesto 29 hasta el 19 luego de impugnar antecedentes y dar la entrevista, y su promoción habría sido impulsada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Michelli, apuntada por “saltos” por ACIJ e Inecip

A fines de abril, un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que 12 de los primeros 67 candidatos a jueces que el Gobierno había enviado al Senado tenían “saltos” mayores a 10 posiciones entre su orden de mérito inicial y la entrevista final del procedimiento de concursos de selección que se encarga de implementar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Una de ellas fue María Verónica Michelli.

ACIJ e INECIP advirtieron que lo ocurrido “plantea interrogantes sobre la existencia de posibles acuerdos que podrían poner en riesgo la independencia judicial”.

Exposición ante el Senado

En su exposición ante los senadores de la comisión de Acuerdos, María Verónica Michelli afirmó que la “motivaba una profunda vocación de servicio” para asumir la magistratura.

Se refirió a la importancia de la “formación académica, el estudio diario y constante de la normativa, las reformas legislativas, la jurisprudencia de la Casación Federal, de los plenarios y los fallos de la Corte Suprema, para dar una respuesta equitativa” a quienes buscan Justicia, y se emocionó al contar que está casada hace 26 años y tiene cinco hijos. “Anhelo contar con el acompañamiento del Senado en el recinto, me comprometo a ejercer la función con rectitud y dedicación”, dijo hace apenas dos semanas.

BK/fl