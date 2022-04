Carlos Rozanski: "La Corte ha cometido una ilegalidad"

En diálogo con Jorge Fontevechia para Radio Perfil, Carlos Rozanksi, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, remarcó que es una “obligación” denunciar a los jueces desde el Poder Ejecutivo ya que se trata de una “violación constitucional” y se debe tomar “acción pública”.

Ayer, Carlos Ronzanski publicó un tuit que decía: "El Presidente de la Nación tiene la obligación de pedir el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia". Me gustaría que nos explicara por qué hay que pedirles eso...

Es sencillo de explicar, porque lo que pasó es algo ilegal e inconstitucional donde se invade la esfera del Poder Legislativo, algo prohibido por la Constitución. Esto se concreta cuando terminan los 120 días que concede de plazo y asume el presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo de la Magistratura y toman decisiones en ese sentido.

Es un fallo que altera el equilibrio entre los poderes del Estado. Ahí nace la obligación, en este caso del Poder Ejecutivo, de denunciarlo porque se trata de una violacion constitucional que es de derecho público. No son cuestiones privadas. Es obligatorio porque es de acción pública. La Corte ha cometido una ilegalidad.

Desde el punto de vista político, no podrían existir la cantidad de votos necesarios para llevarlo adelante. ¿Lo plantea como algo declarativo porque, aunque no pueda contarse con los votos para que finalmente se lleve adelante, el solo hecho de pedirlo tendría un valor simbólico que a usted le parece relevante?

Estamos viviendo un momento muy particular en el que no se cuenta con los votos. Es un momento de poroteo en el país. Los distintos partidos políticos, permanentemente, especulan con cuántos porotos van a tener a la hora de votar en un congreso u otro. Me parece que eso es un grave error porque cuando se propone una denuncia, uno no puede estar pensando "voy a denunciar si cuento con los votos, y si no tengo los votos necesarios no denuncio". Eso me parece que es un error de concepto.

¿Le parece que el solo hecho de que no se tuvieran los votos y, de dejar constancia de su pedido, es como un mojón que el Presidente debería hacer?

Cuando uno denuncia, está mostrando su posición sin especular con cuántos votos va a haber. Si no, las leyes dirían que uno solo puede denunciar cuando tiene la seguridad de que va a tener los votos. No creo que sea así.

Usted plantea entonces que tiene un poder declamativo y lo que le reclama al Presidente es una actitud distinta para con la Corte. Si no entiendo mal, usted debe recordar la de Néstor Kirchner, lo que se llamaba "de la servilleta", que venía de la época de Carlos Menem en los 90.

Yo le agregaría el Derecho, porque él no contó con los votos, no sabía cuántos iba a tener, logró modificar la Corte y que se fueran los jueces corruptos de una Corte Suprema corrupta. Luego tuvimos un Máximo Tribunal que facilitó los juicios de Lesa Humanidad.

Pero yendo a un hecho más cercano, cuando se trató la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tampoco se especuló con los votos. Es decir, el movimiento feminista avanzó con el tema solamente porque era correcto hacerlo. Acá sucede lo mismo. Es declamativo y demuestra la posición que uno tiene frente algo que es obligatorio. Por lo tanto, el resultado es aleatorio. Sin especular, hago lo que creo correcto hacer.

Lo que le reclama al Presidente ¿es una voluntad independientemente del resultado?

Sí, absolutamente. Creo que es una cuestión de voluntad. Es momento de hacer frente al atropello que acaba de hacer la Corte Suprema de la Nación, es una cuestión de testimoniar de esa manera. Quiero recordar que el 80% de la población argentina descree de su Poder Judicial. Quiere decir que si el Presidente tomara ese tipo de medidas, más allá del alcance declamativo, el apoyo sería infinitamente mayor.

