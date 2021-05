El fallo de la Corte encendió Twitter: CFK, Cafiero y Soria contra Bullrich, Ritondo y Negri

La disputa judicial entre el gobierno nacional y el gobierno porteño por las clases presenciales tuvo una definición a favor de Horacio Rodríguez Larreta tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la noticia volvió a avivar la tensión y la grieta cuando los principales dirigentes políticos del oficialismo manifestaron su descontento con la resolución del máximo tribunal, mientras que, por el contrario, la oposición celebró la decisión que declara autónoma a la Ciudad de Buenos Aires para determinar la modalidad de las clases.

Así fue como el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, expresó en Twitter que "el fallo de la Corte Suprema a favor de CABA es ejemplar". Para Negri, el Gobierno nacional "debe entender de una vez y para siempre que el federalismo en Argentina es de concertación, no de confrontación, y que no puede tomar medidas arbitrarias excusándose en la emergencia de la pandemia".

A sus dichos se sumaron los del jefe del bloque PRO, también de la Cámara Baja, Cristian Ritondo: "La Corte Suprema le dio la razón a los padres, niños y jóvenes que reclamaban por su derecho a la educación. Tras un gran esfuerzo y con firmeza, se logró que la justicia garantice las clases presenciales y reafirme la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires", tuiteó.

Por último, Patricia Bullrich manifestó, también desde la red social del pajarito, que "no se puede estar por encima de la autonomía de CABA. Nuestro gobierno con @horaciorlarreta lo hizo valer. La Corte Suprema falló a favor de los jóvenes, los padres, los docentes que quieren enseñar y de los argentinos que queremos el progreso ¡Con educación se construye un país!"

Del otro lado, el kirchnerismo y albertismo no dejaron pasar la decisión de la corte. El ministro de Justicia, Martín Soria, opinó que el fallo es una decisión política que "lleva al limite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas. Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia, es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la CABA, como la de las provincias, no es absoluta", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En ese marco, advirtió que el COVID trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales. Y cargó contra la corte al preguntarse si se hará cargo del costo de su fallo: "Larreta judicializó la pandemia con una clara intención electoral. El año pasado, con la mitad de casos que ahora, adhirió a todos los DNU. ¿Por qué cambió ahora? Lamentablemente, la CSJN se prestó a este juego. Con un argumento falaz, afirma que 'no habla de políticas sanitarias', pero en los hechos es eso lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable? Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia. Lejos de posturas caprichosas buscaremos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos".

Sin ir más lejos, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, publicó un hilo en sus redes en donde fue nuevamente muy dura con el máximo tribunal, a quien critica desde hace bastante por el Lawfare: "Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias.

Y agregó: "Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño".

Por último, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cargó contra el fallo al decir que costará vidas, en la misma senda que sus pares del Frente de Todos: "Es lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas. Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas. Nosotros vamos a seguir priorizando la salud".

Es lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas.



