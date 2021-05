"Cómo te brilla el flequillo": el spot de Larreta para concientizar contra el bullying

Este domingo 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullyng y el Acoso Escolar, y en alusión a ese tema el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta publicó un mensaje en sus redes sociales para concientizar sobre el problema, poniendo el foco en los mensajes que recibe a diario en sus cuentas "cargándolo" por su calvicie. En el día de ayer, Lionel Messi también se había manifestado en sus redes en contra del ciberacoso.

"En el #DíaInternacionalContraElBullying, reflexionemos, repensemos ciertas acciones, charlemos con nuestros hijos e hijas y prestemos atención a sus comportamientos. El cambio siempre empieza por casa", escribió el mandatario porteño en su cuenta de Instagram.

En un spot en el que se lo ve distendido y leyendo algunos de esos mensajes en su celular, Rodríguez Larreta va enumerando varios de los posteos, en su mayoría referidos a su calvicie. "La opinión que tengan sobre otra persona no la define, pero sí puede hacerle mucho daño", dice un lema graficado mientras el alcalde la Ciudad de Buenos Aires lee los agravios. "Si no te gustaría sufrirlo, no se lo hagas a los demás", concluye el mensaje de concientización sobre un problema grave de la sociedad.

El mensaje de Messi

"Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en Instagram, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo", empezó escribiendo el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, en sus redes sociales.

Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados... — Leo Messi (@Ieomessiok) May 1, 2021

El jugador argentino pidió por la detención de los mensajes de maltrato y abuso en las redes sociales, y llamó a "que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso", en referencia a los agravios que muchas veces se dan en redes sociales desde el otro lado de la pantalla.

"Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos", explicó en un contundente hilo de Twitter el jugador del Barcelona de España.

Bullying y ciberacoso

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "la violencia en el entorno escolar bajo todas sus formas atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud y el bienestar".

A partir de la propuesta en el año 2013 de la ONG Bullying Sin Fronteras, la UNESCO reconoció al 2 de mayo como el "Día Mundial contra el Bullying". De acuerdo a la organización, "el ciberbullying o ciberacoso causa al menos 200 muertes al año en América y Europa".

En ese marco, explican que si Twitter, Facebook, YouTube e Instagram no cambian sus políticas de acoso, los comportamientos de agravios y violencia en las redes seguirá su curso. Simbolizado con el color naranja, el día mundial es tomado como una efemérides a nivel mundial. "Para nosotros el naranja simboliza la felicidad y es un aliado en la lucha contra los tres venenos que nutren al bullying: la soledad, la tristeza y el miedo", concluyen en la ONG.

GI/HB