El Espía: Juliana Awada pasa del instagram a un libro de recetas y consejos para la huerta

Era algo que se veía venir. La sumatoria del interés interminable que hay en la Argentina por la gastronomía –expresada en todas las plataformas disponibles–, más el magnetismo que generan sus posteos en Instagram, era lógico que le propusieran a Juliana Awada condensar en un libro sus recetas y también sus consejos acerca de las bondades de la huerta en casa. Y aun cuando todavía no hay fecha definitiva para su lanzamiento dado que están en otra fase, sí se sabe que ella está trabajando en ese proyecto.

De hecho, forma parte del equipo un periodista de centenario medio gráfico que también supo ser asesor externo de comunicación del gobierno de Mauricio Macri. Más allá que en la carpeta del marketing pos salida del gobierno en 2019 hubo un capítulo con “qué imagen tendrá Juliana Awada”, la de ubicarla entre la huerta y la cocina calzó perfecto para retener y sumar fans en redes. El “rating” de Instagram son los seguidores y en eso, ella supera y por lejos a cualquiera de los políticos del macrismo. Awada tiene 1,9 millones; Macri, 1,1 millones; María Eugenia Vidal, 809 mil; Horacio Rodríguez Larreta, 446 mil; Patricia Bullrich, 360; Martín Lousteau, 170 mil, y Alfredo Cornejo, 27,2 mil. Con que un 10 por ciento de seguidores –109 mil personas–compre un libro de cocina de Awada, ya es best seller local, algo difícil de lograr con los dos últimos lanzamientos autobiográficos del macrismo.

Juliana Awada y los únicos y verdaderos "brotes verdes", en su huerta de Acassuso.





La huerta ya era una camino que ella comenzó a recorrer en la residencia de Olivos. Por caso, allí sí había “brotes verdes” verdaderos; la cocina casera es algo le viene de familia. Que Pomi Awada –su madre– también prepara platos de la cocina sirio libanesa no es un relato, es una realidad. También que, como sucede en otras colectividades, es un saber que se pasa de generación en generación. En eso se emparentan con los Yoma: en los ’90, no hay periodista que visitara alguna casa de esa numerosa familia donde después de los pistacchios fuera no convidado a alguna comida árabe y por supuesto, casera.

Uno de los ejemplos que muchos recuerdan fue la previa de la fiesta de casamiento de Amira Yoma con Chacho Marchetti, en 1995. Unas cuarenta personas –periodistas, fotógrafos, camarógrafos, iluminadores, etc– llevaban varias horas guardia en la casa de la calle Blanco Encalada de Amira. Y en un momento, se levantó el portón del garage y sobre una mesa de un tamaño mayor a una mesa de ping pong, las hermanas Yoma invitaron a los medios a “comer algo”: un menú amplio y casero de comida sirio libanesa. Eran otros tiempos pero cualquiera que alguna vez haya coincidido con algunas de las hermanas de Juliana, en especial, con Zoraida –la mayor–, la conversación decantaba en cómo se prepara tal o cual plato árabe. Sobre todo si esa charla se daba “entre paisanos”.

Un argentino va por el “Oscar verde”

El próximo 12 de mayo, en el Reino Unido, anunciarán los ganadores del llamado “Oscar verde”. Y un argentino podría convertir lograr para el país el décimo galardón. El biólogo Carlos Roesler es uno de los quince nominados de todo el mundo a los Whitley Awards. Y en su caso es por su trabajo con el ‘Programa Patagonia’ para la conservación del macá tobiano, un ave que recién se descubrió en 1974 y se convirtió en un símbolo de la naturaleza silvestre y de la conservación en Patagonia. Este premio lo entrega la Whitley Fund for Nature (WFN), una organización inglesa que reconoce, da formación y subvenciones para potenciar a aquellos que trabajan en la conservación de la naturaleza. Ana, la hija de la reina de Inglaterra es una de las patrocinadoras, y David Attenborough es administrador del fondo de dicha organización.

El cuaderno rojo o el "manuscrito carmesí" de Martín Guzmán

La coyuntura ubicó estas últimas 72 horas a un Martín Guzmán en medio de una situación ríspida e indirecta con Federico Basualdo, subsecretario de Energía e identificado con La Cámpora. Más allá de cómo el gobierno resuelva esa cuestión, en el último viaje de Guzmán a Europa hay un detalle que lo acercó a uno de los sellos de estilo de Néstor Kirchner. Sobre todo de su primer mandato: se decía que a todas las reuniones iba con una cuaderno espiralado y una lapicera famosa por sus tres letras. Así se lo vio a Gusmán sobre todo en su encuentro con el economista francés Jean Paul Fitoussi. El economista francés –también honoris causa por la Untref– le regaló su último libro que en breve saldrá en Argentina. Y ambos conversaron por casi dos horas. Guzmán tiene alguna relación con Fitoussi porque su amigo Joseph Stiglitz trabaja en la oficina de Fitoussi cuando viaja a París. En esa reunión, Guzmán anotó todo en un cuaderno no espiralado sino rojo y de diseño reconocible, y con un lapicera común, la de las tres letras.

En abril último, en París, Martín Guzmán y el economista Jean Paul Fitoussi.

Más que árbol un bonsai

Los espacios verdes no son de la preferencia del oficialismo porteño. A Horacio Rodríguez Larreta y sus legisladores tienen una predilección particular por el recambio de baldosas y el cemento. Pero la inauguración de la megatorrre del grupo Irsa en la zona de Catalinas tuvo como detalle simbólico el plantado de un olivo. Y en esa mole gigante –e inteligente– el árbol parecía un bonsai. En sus 35.850 metros cuadrados, el moderno edificio que construido con un concepto de sustentatibilidad con detalles de grifería d bajo consumo, uso de agua de lluvia para riego, materiales regionales y reciclables y también otros de alta tecnología para atender el consumo energético.

Rodríguez Larreta y Eduardo Elsztain en la apertura de su megatorre en la zona de Catalinas.

Y un día, recibió la primera dosis sanitaria

Son muchos los famosos extranjeros que posean foto cuando reciben la vacuna para el coronavirus. Joaquín Sabina no es la excepción pero en su caso, fue su mujer Jimena Coronado quien se encargó de hacerlo. En Madrid, el cantante recibió hace unos días la primera dosis de vacuna anti-coronavirus.

Joaquín Sabina con su primera dosis anticovid, fotografiado por su mujer, Jimena Coronado.

Alberto Greco: ¡Qué grande sos!

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires lanzó “La fábrica”, una serie de videos semanales en los que se relata cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. El viernes 30 de abril, a través del canal de YouTube del museo, emitió la primera entrega dedicada a la exposición “Alberto Greco: ¡Qué grande sos!”, una retrospectiva de este artista argentino. Cada semana, diferentes protagonistas contarán en primera persona el engranaje –invisible para el público– que hace posible una muestra. Y son muchos: integrantes de las áreas de Curaduría, Patrimonio y Conservación, Diseño y Producción, Montaje, Editorial, Educación y Comunicación, así como artistas invitados, coleccionistas e instituciones que prestan obras, transportistas, pintores de sala, marqueros, impresores de fotografías, serigrafistas e imprenteros, entre otros.