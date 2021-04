Una ex actriz porno, una mujer trans, un religioso millonario: todos quieren gobernar California

Si la política es un espectáculo, California se ocupó de revalidar esa afirmación. Según n se ve, Gavin Newsom, su gobernador, enfrentará una elección donde los votantes convalidarán su mandato o lo obligarán a terminarlo antes de tiempo. Y los aspirantes a ocupar el sillón de Newsom en California combinan –literalmente– política y espectáculo.

Una mujer trans, una ex actriz porno, una ex cantante mediática, un empresario tecno devenido en religioso, una empresaria, un agente de seguros, dos ex legisladores y el político que perdió las últimas elecciones en California, por 20 puntos de diferencia con el actual gobernador. Estos son los primeros personajes que ya armaron sitios on line para contar su plataforma y buscar respaldo financiero.

Gavin Newsom es el actual gobernador de California cuyo puesto tienen varios en la mira.

Si Caitlyn Jenner ganará, sería la primera gobernadora trans en Estados Unidos

California tuvo ya dos gobernadores que pasaron primero por Hollywood: Ronald Reagan y Arnold Schwarzenegger. Y casi hubo un tercero, Clint Eastwood. Tampoco es novedad esta estrategia de buscar la destitución anticipada. En la historia de uno de los estados más ricos de Estados Unidos hubieron 55 intentos pero solamente uno resultó exitoso: fue 2003 cuando Arnold Schwarzenegger se convirtió en gobernador.

En estos días, Caitlyn Jenner fue quien logró repercusión mediática cuando anunció que buscaba manejar California. En su mensaje para sumar seguidores y financiamiento, Jenner apeló a la antipolítica para confrontar con el actual gobernador. La primer contradicción básica de quien cree que no está haciendo política. En otro fragmento Jenner da idea de cómo en economías tan disímiles como la de Estados Unidos y la de Argentina, la pandemia tuvo efectos similares.

Caitlyn Jenner tiene una asesora del Partido República que trabajó con Trump.

John Cox va por la revancha: en 2018 perdió por 20 puntos la elección contra el actual gobernador.

Para atacar al gobernador que se quiere destituir, Caitlyn Jenner escribió que “los pequeños comercios fueron destruidos por medidas en extremo restrictivas de aislamiento preventivo sanitario. Una generación de niños perdieron su año escolar y ahora se les retrasa el regreso a clases, también a participar de actividades recreativas o a socializar con sus amigos.” Argumentos que en Argentina pudieron haber salido sin duda de la boca de Patricia Bullrich, Mauricio Macri o de mediáticos libertarios de cotillón.

Mary Carey, ex actriz porno, es la segunda vez que busca ser gobernadora. La primera fue en 2003, cuando ganó Schwarzenegger; ella salió décima. Carey dijo que ahora está más madura que en 2003 y que quiere que la vean como una candidata con un actitud totalmente diferente y ajena a la política dominante.

(Arr.) Caitlyn Jenner, Doug Ouse, Angelyne y Grover Coltharp.(Ab) Kevin Faulconer, Mary Carey, Sam Galucci y Jenny Le Roux.

La ex actriz porno se presentó en 2003 como candidata y le ganó Schwarzenegger .

En el caso de Angelyne, es un personaje que se hizo famosa en los '70 como actriz y cantante. Viste siempre de rosa, incluso anda por Los Angeles en un Corvette de ese color. Los Angeles Magazine le hizo una nota donde las intenciones reales de convertirse en gobernadora se diluyen en planteos más bien cómicos. Por caso, no sabe en qué ciudad de California está la gobernación. Igualmente lanzó su campaña.

Sam Galucci, millonario tecno devenido en pastor religioso, Jenny Rae Le Roux, también empresaria, Grover Coltharp, agente de seguros, más los ex legisladores Doug Ose, John Cox, Kevin Faulconer, tienen una propuesta algo más concreta que Angelyne para salir a la cancha electoral. Igualmente, los dos partidos dominantes en Estados Unidos –el republicano y el demócrata– aún no hicieron público a cuales de todos ellos darán un respaldo determinante.

