Bizarrap: así se hizo el video de su nueva colaboración

Bizarrap estrena una nueva Session, la número 39, y las expectativas por su colaboración con la artista mexicana Snow Tha Product son elevadas. Mientras tanto, otra cosa llamó la atención de los fans: el video que realizaron para anunciar el tema. Actualmente cuenta con más de un millón y medio de reproducciones en el Instagram del argentino y cautivó a sus seguidores por utilizar stop motion.

En el video se puede ver a Bizarrap con un sintetizador y un monitor y luego, los espectadores ingresan a su consciencia para ver un muñeco del artista. A partir de ese momento, todo es stop motion, una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

Detrás de la producción del video estuvieron el director Agus Portela y la directora y animadora Julia Conde (ambos, al igual que Bizarrap, nacidos en 1998). “Fueron cuatro días de filmación. Nunca había animado tantos segundos en tan poco tiempo. Fueron como unos 40 y es mucho para cuatro días”, revela a PERFIL la joven de 22 años nacida en Ramos Mejía y da más detalles sobre la producción.

-¿Cómo nació la idea del video?

-A Bizarrap le gustan mucho las figuras de acción y la animación. Y aparte necesita pegar todo el tiempo con algo novedoso. Entonces, entre respuestas de historias de Instagram que van y vienen, empezamos a charlar sobre hacer un proyecto juntos. Agarramos esta idea que se venía generando a partir de los trailers que él había hecho en torno a su muñeco que ya había aparecido en algunos trailers y fotos.

-¿Esto cuando arrancó?

-Empezamos a cranear la idea en noviembre del año pasado y una noche tipo cuatro de la mañana le mandé un audio con el guión donde le contaba que la cámara se metía adentro de su cabeza y veíamos al Tiny Bizarrap manejando su conciencia con un sintetizador idéntico al que tenía él afuera en su cuarto. Le gustó la idea pero me dijo que esperara porque él está muy metido en el timing. Así que me dijo de esperar pero que íbamos a hacer eso. Y cuando supo que iba a ser con Snow tha Product, se dio. Él sabía que me tenía que avisar con tiempo para preparar mi equipo porque lleva mucho tiempo hacer un trabajo en stop motion y ni bien supo me avisó y organizamos todo.

La filmación del video de la Session 39 de Bizarrap

Para el video, Bizarrap eligió a dos personas para realizar el proyecto. Por un lado Agus Portela, el director que se encargó de sus últimos videos. Y por otro a Julia, que está a dos materias de recibirme de la carrera de Dirección y Multimedia en la Universidad del Cine. Además de animar, ella también dirige y se encarga del arte en proyectos animados, multimedia, comerciales, publicidades, documentales e incluso algunas series.

-¿Qué técnicas hay en el video?

-Para el video usamos una mezcla entre live action y stop motion. Y la parte de transición entre los dos mundos es un VFX (efectos visuales) que tiene un poco de 3D y After Effects. Hay un poco de todo. Si bien yo hago proyectos en muchas técnicas de animación y multimedia me especializo en stop motion.

-¿Y cómo se organizaron?

-Co-dirigimos el video con Agus porque quería esa mezcla entre ambos mundos. Por suerte conectamos re bien y se pudo llevar todo el proceso arduo del stop motion con buena energía. Estuvimos un mes haciendo todo. En la primera semana terminamos de definir el guión con Agus. Luego me junté con mi equipo de storyboard, hicimos el animatic entre todos y una vez que estuvo definido arrancamos. En la animación cada segundo cuesta mucha plata así que tenés que tener muy definido todo antes. Los planos, los tiempos, etc. Antes de salir a rodar tiene que estar muy definido eso.

-¿Cuánto tardaron después de eso?

-Fuimos al estudio de Bizarrap para grabar todas las tomas que él aparece. Y a la semana siguiente arrancamos con la construcción de los muñecos, la maqueta, el sintetizador, etc. En eso tardamos diez días y una vez que estuvo todo, lo llevamos al estudio de Agus Portela. Primero hicimos una jornada con los directores de fotografía, que son unos capos y se adaptaron súper bien al stop motion. Después fueron cuatro días más de animación. Y un quinto para desmontar todo.

-¿En qué te inspiraste?

-Mi inspiración y las referencias que le mandé a Bizarrap cuando estábamos craneando el video fue un animador que se llama Lee Hardcastle que hace videos gore y bastante sangrientos para adultos en plastilina y con una técnica muy trash. Es muy divertido. Lo interesante es que puede subir violencia extrema pero al ser plastilina pierde el efecto de crudeza y te permite divertirte. Y la otra referencia, que muchos la captaron, es a la serie Celebrity Deathmatch donde había celebridades como Jim Carrey en stop motion peleando a muerte en un ring. Fue un poco un homenaje.