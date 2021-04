"El fenómeno Ibai" que hizo enojar a Gustavo López

“¿Pero quién es Ibai?”, preguntó, enojado, el periodista Gustavo López en su programa radial de deportes. Y desató la polémica. Durante su “editorial” aseguró estar molesto porque varios futbolistas argentinos, entre ellos el Sergio el Kun Agüero y Paulo Dybala, prefieren ser entrevistados por la celebridad de Internet que, según su opinión, “está al pedo en su casa”. “Antes me ganaba Mariano Closs la nota y ahora me la gana Ibai”, concluyó.

Durante los minutos que dura el comentario de Gustavo López, solo se escucha un comentario que busca ser sensato. “Hoy es una profesión”, dice alguien en la mesa. Y es que tanto Ibai en España como Coscu en Argentina y tantos otros en el mundo han convertido las transmisiones en vivo a través de plataformas como Twitch en un trabajo.

Twitch, la plataforma con la cual Ibai revoluciona las redes, es propiedad de Amazon y su principal función es transmitir en vivo. En un principio se utilizó principalmente para videojuegos pero actualmente hay personas que muestran allí todo tipo de contenidos. Según las cifras divulgadas por la empresa, durante el 2020 se vieron 17 mil millones de horas de videos en Twitch. Lo que representa un aumento del 83% comparado con el 2019, año en el que se vieron nueve mil millones de horas.

En ese contexto, Ibai llanos logró destacarse. Nacido en Bilbao, España, tiene 26 años y se destaca por ser streamer y comentarista o locutor de eventos de eSports. Su canal de Twitch casi alcanza los seis millones de seguidores mientras que en Youtube ostenta una cifra similar. Su contenido en ambas plataformas varía entre el humor, los videojuegos y las entrevistas. Y no solo a deportistas como el Kun Agüero y Paulo Dybala o Gerard Piqué y Sergio Ramos, sino también a artistas como Nicki Nicole o Bizarrap.

Ibai, de una infancia difícil a ser una “celebridad del stream”

La entrevista más íntima que concedió Ibai, la hizo recientemente con el periodista Jordi Évole. Allí contó que sus primeros pasos los dio en 2010 en Youtube. “Cuando empezamos, subíamos gameplays cuando ni sabíamos que con eso se podía ganar dinero”, confesó. Y agregó al respecto: “Estuve muchos años currando desde la habitación de mi casa hasta que en 2014 tuve mi primer sueldo ”.

En relación a su infancia, explicó que vivió momentos complicados por la falta de trabajo que había en su país. "Le llegaron a embargar la mitad de su sueldo a mi padre por las deudas. Noté que podría haber llegado a no comer algún día por ayudar. Puede que me refugiara en los videojuegos por esta situación", indicó.

Y en cuanto a lo que gana por mes como streamer, Ibai también fue sincero. "Por suscriptores gano 120.000 euros al mes. Ellos pagan 5 euros y a mí me llegan 3 dólares. 120.000 euros al mes. Es una cifra tremenda. Estoy en el top 3 del mundo, tal vez”. Y en relación a eso, dio su postura con respecto al pago de impuestos. "Yo no sé si es que soy gilipollas, pero creo que si ganas más, has de pagar más. Yo lo digo estando en esa posición de ganar mucho dinero. Tampoco me gusta el hecho de estar sacando pecho o que la gente te aplauda. Yo no veo que sea un héroe", comentó. Esa reflexión la dio luego de conocerse que El Rubius, otra estrella de Internet, contó que se iba a Andorra porque en España querían cobrarle más impuestos.

Repercusiones a las críticas de Gustavo López a Ibai

Ante las críticas y agresiones de Gustavo López, varios streamers dieron su opinión al respecto. Uno de ellos fue el argentino Coscu. “Él se pregunta quién es Ibai. Lo mismo nos preguntamos nosotros. Quién sos vos. Aunque yo lo sé porque en algún momento tuve que mirar tu programa obligado porque no podía elegir. Tenía que prender un televisor y para que me informen del fútbol tenía que verte a vos”, lanzó el streamer. Y sentenció: “Pero hoy podemos elegir y la gente lo elige a Ibai y no a vos”.

Es imposible saber hasta qué punto Twitch será o no una de las plataformas más importantes del mundo en lo que respecta a comunicación. Lo que sí se puede analizar, es que su crecimiento durante los últimos años ha sido importante. Y que quienes crean buen contenido, logran llegar a miles de personas y transformar eso en un trabajo remunerado. Quizás es hora de frenar las críticas y comenzar a observar y aprender (aún cuando no se compartan las ideas detrás del material) sobre este fenómeno de Internet.

CP