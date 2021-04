El Espía: hay cuatro argentinos en el colegio que Máxima eligió para su hija Alexia

Es una obviedad decir que el mundo es chico y también que hay argentinos y argentinas en casi todos lados. Hace poco más de un mes, de manera que pareció sincronizada las coronas de España y la de Países Bajos, informaron que dos de las hijas de ambas familias –Leonor y Alexia–, cursarán su escolaridad en un colegio de Gales (Reino Unido) a partir de septiembre de 2021.

El United World Colleges (UWC o Colegios Unidos del Mundo) se define como un movimiento educativo conformado por unos dieciocho colegios repartidos en diferentes países. Incluso desde 1974 hay un UWC Argentina que se encarga de difundir el movimiento y selecciona a estudiantes para que participen de los programas educativos multiculturales que den en los distintos países. De hecho hay cuatro estudiantes de Chaco, San Juan y Buenos Aires, que compartirán escolaridad con Leonor, primera en línea de sucesión al trono español, y Alexia, la segunda hija de Máxima, en el UWC Atlantic College, del Reino Unido.

En cada colegio de la UWC estudian y conviven durante dos años jóvenes de más de 150 países. La sede local de la UWC la forman solamente ex-estudiantes, familiares y colaboradores que trabajan ad honorem para sostener y potenciar la participación argentina en este proyecto educativo. De hecho a nivel mundial se define como la “única ONG educativa mundial que une a estudiantes de todo el planeta, seleccionados en su propio país en base a su potencial, independientemente de la situación económica de los aspirantes”.

Aseguran que Máxima Zorreguieta viaja de incógnito a la Argentina

La mujer que llegó 130 años después... a la UCR

El próximo 26 de junio, la Unión Cívica Radical cumple 130 años de existencia. Es decir, se tomó su tiempo para nombrar por primera vez a una mujer como presidenta en la UCR Capital. A ese ritmo, tener una candidata presidencial quedará para el siglo XXII. Como sea, a los 31 años una entusiasta Mariela Coletta, actual auditora general porteña, se puso el blasón de “la primera mujer” en ese cargo. Y en ese marco se entiende también su entusiasmo para alentar a “revolucionar el radicalismo”, a convocar a las nuevas generaciones y a reactualizar las tradiciones partidarias.

Y habló en su discurso por zoom, sobre lo que sin duda es lo más titánico de lograr en la UCR que ella representa: “Queremos un radicalismo que sepa levantar la voz hacia adentro de una coalición y también hacia afuera. (…) Un partido que se anime a tomar decisiones. (…) El radicalismo tiene que salir de la comodidad”. Si la UCR no la acompaña como ella pretende, su mentor Martín Lousteau es un espejo para mirarse y ver cómo acomodarse para seguir en la política usando camisetas alternativas. O inspirarse en Florencia Gómez Miranda, la legisladora radical que tenía cintura, muñeca y tozudez para sobrevivir al machirulismo interno.

Julio Cobos, otra vez padre: llegó Isabella

Cualquier comentario relacionado a las “consecuencias” del aislamiento en pandemia en una pareja quedan retrógradas en una sociedad que educa para la deconstrucción. Pero por su edad, Julio Cobos no escuchó comentario alguno en tono de broma pero seguramente lo decodificó en la mirada o voces de algunos de los mensajes que recibió el jueves último. El 22 de abril, fue padre por cuarta vez. Natalia Obón, nutricionista y su pareja desde 2016, dio a luz a Isabella. No fue una sorpresa porque ya el 20 noviembre del año pasado, había anunciado la confirmación del embarazo.

Mirá quién vino a Villa Crespo

El comedor del Club Atlanta en Villa Crespo es un ámbito poco común para ver un mediodía a un diplomático. El martes último, Luis María Kreckler apuró allí un café, sin traje, de completa vestimenta informal, pero con su sello personal: su bronceado permanente.

Si no volás alto, mejor lanzar un blog

Ni siquiera el escritor o la escritora vernácula más exitosa en ventas pudo superar –a la fecha– los números récord de Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner. Por eso los responsables editoriales nunca creyeron que con el de Macri o con el de Vidal, harían de esos títulos un nuevo récord.

Al margen, las preocupaciones por la pandemia sirven de excusa a varios integrantes de la oposición para esquivar preguntas como: "¿Qué capítulo le gustó más?" Ahora de esa situación a escuchar a María Eugenia Vidal decirle a un obnubilado entrevistador televisivo que ella no había lanzado Mi camino para que sea un best seller es irse al otro extremo. Y los RRPP editoriales se agarran la cabeza por la poca garra de la protagonista para promocionarlo y con acidez aplican la frase: "Si tu intención no es un best-seller, escribí un blog, es más ecológico".

El "presentador" de Cristina Kirchner y una inesperada aclaración sobre Marcelo Figueiras

Un 2x1 de alto voltaje

El macrismo hizo un dos por uno discursivo en boca de integrante de la mesa chica de Mauricio Macri, en un contrapunto radial que dejó una de las frases más viralizadas de estos días. Pablo Avelutto fue ante Ernesto Tenembaum, dos en uno: exhibió la prepotencia sin contenido de Patricia Bullrich, con la ignorancia sobre datos de vacunación, sobre políticas sanitarias comparadas de Eduardo Amadeo.

Y lo que puso en ebullición a entrevistado y entrevistador fue el uso tuitero de Avelutto de una frase con historia: “Ni olvido ni perdón”. Una consigna que el propio jefe político del ex funcionario, Macri, usó alguna vez ni por error contra lo que la inspiró: la dictadura militar. Pera esa es otra historia.

Tenembaum no fue por la desarticulación de cada una de las mentiras respecto de la vacunación, de la política comparada con otros respecto al cierre de escuelas y demás como sí hizo Nancy Pazos con un desinformado per se Eduardo Amadeo, sino que le señaló a Avelutto su sensación respecto a sus tuits. “Cuando ayer veía tus tuits digo algo le está pasando, porque me parecen mensajes de un agitador cargado de posiciones extremas”, le dijo. Y como dice el slogan Nescafe, “una cosa lleva a la otra”, y el in crescendo dejó en boca de Tenembaum una de las frases de radiales de la semana: “De cada ministro de Cultura recuerdo alguna política interesante. Lo único que recuerdo de tu gestión es que despediste gente”.

Aquí y allá: los efectos de la pandemia como slogan de campaña

En la historia de California (Estados Unidos) hubieron 55 intentos de destitución de gobernadores en funciones. Uno solo tuvo éxito: fue en 2003 y así llegó al poder de Arnold Schwarzenegger. Ahora Caitlyn Jenner intenta convertirse en la primera gobernadora trans en Estados Unidos, y la segunda en lograrlo por una elección anticipada y destitución. Y por el Partido Republicano.

Fuera de esto, el texto con el que anima a que la sigan y también la financien da cuenta que la pandemia da argumentos similares –en economías diferentes por cierto–, a los que acá esgrimen Macri, Bullrich, Rodríguez Larreta o los libertarios de cotillón vernáculos. Escribió Caitlyn Jenner: “Los pequeños comercios fueron destruidos por medidas de restricción extrema en el marco del aislamiento preventivo sanitario. Una generación de niños perdieron su año escolar y ahora se les retrasa el regreso a clases, se les impide participar de actividades recreativas o socializar con sus amigos. Los impuestos son muy altos, destruyen el empleo, dañan a las familias y afectan especialmente a los más pobres”.