Premios Oscar en pandemia: una alfombra roja con nuevas figuras

El dato resuena al escucharlo por primera vez: sólo dos fotógrafos estarán presentes en la alfombra roja de los premios Oscar. El año pasado, el evento se realizó antes de la pandemia y el Dolby Theatre, ese lugar donde una vez al año se reúnen las estrellas de Hollywood para celebrar el éxito del año anterior, estaba lleno de cámaras. Pero la edición 93 será completamente distinta porque el coronavirus continúa siendo un peligro y los organizadores tomaron todos los recaudos para evitar contagios.

“En total, habrá ocho medios cubriendo el evento y de ellos sólo en el que estamos nosotros es latinoamericano”, explicó Axel Kutchevatzky en una charla con medios durante la semana. Él será el único periodista de América Latina en la alfombra roja ya que el resto de sus compañeros de TNT transmitirán desde otros lugares. “Quienes asistan deberán utilizar mascarillas y realizarse entre uno y tres test según corresponda. Se deberá dejar una distancia de más de dos metros a la hora de entrevistar y, en mi caso, me mandaron un kit de testeto a casa, lo realicé yo mismo y lo dejé en el correo. A las 24 hs me llegó un mail con el resultado”, contó sobre los protocolos establecidos.

Por otra parte, sólo se permitirán grupos de hasta 270 personas. La idea es juntarlas por ternas para que una vez conocidos los ganadores, salgan del lugar e ingresen otros 270 invitados. Con ese acto casi coreográfico, los Oscar 2021 quedarán en la historia por ser completamente distintos a lo que el público estaba acostumbrado. Sin embargo, también hay otro detalle a destacar. Y es que será una entrega de premios con muchas caras poco conocidas y casi un récord de personas que han sido nominadas por primera vez.

Nuevas caras en los Premios Oscar

De los cinco directores que compiten por mejor dirección, solo David Fincher formó parte de esa categoría en el pasado. De los ternados a mejor protagónico masculino tres son candidatos por primera vez: Riz Ahmed, el fallecido Chadwick Boseman y Steven Yeun; y en la misma categoría de las actrices, Andra Day y Carrey Mulligan, también estarán haciendo su debut como ternadas. En lo que respecta a mejor actor secundario, los números se repiten de la misma manera tanto en la terna masculina como en la femenina. Y esto se observa también en otras categorías como en las ternas de mejor maquillaje, la que a su vez la integran personas que nunca antes fueron nominadas.

Algunos analizan esto como una apertura de “la Academia de Hollywood” a películas independientes y filmes que hasta hace poco no se tenían tan en cuenta. También vale recalcar que para esta edición se cambió una regla decisiva para la selección de las película. Durante 2020, fue muy difícil estrenar películas en cines, un requisito indispensable para participar en los Oscar. Debido al coronavirus, las salas permanecieron cerradas durante meses y en algunos casos todavía no volvieron a abrir sus puertas. Por este motivo, se permitió que películas estrenadas solo en streaming o de otra forma digital participen. Si bien se aclaró que igual eran películas que tenían planeado estrenarse en cines, esto abrió la puerta a varios filmes. Y además, los llamados Blockbusters, esas películas taquilleras con megaestrellas de Hollywood, en muchos casos no se estrenaron porque prefirieron esperar a la reapertura masiva de las salas. Ese combo también podría ser tomado para explicar por qué entre los nominados a las categorías más esperadas por el público se verán caras desconocidas para el público en general .

Díficil llegar a los Premios Oscar

La edición número 93 de los premios Oscar se dividirá entre tres ciudades: Londres, París y Los Ángeles. En esta última, la ceremonia se realizará entre el Dolby Theatre y Union Station, una de las estaciones terminales ferroviarias más grande de Estados Unidos. Según explicó David Rubin, presidente de la Academia, solamente podrán asistir los nominados, sus acompañantes y los presentadores. Por lo tanto, aunque sean pocas, habrá algunas caras conocidas. Como la de Brad Pitt que el año pasado ganó como mejor actor secundario y eso lo habilita a entregar una estatuilla este 2021.

De todas formas, para una gran parte de los asistentes será su primera experiencia en los Oscar. Y aunque el coronavirus dificulta bastante la presencia física, muchos de los nominados realizaron travesías insólitas para estar allí el domingo. Un caso es el de Jasmila Zbanic, directora de la película Quo Vadis, Aida?, de origen bosnio. En una entrevista con The Hollywood Reporter, ella explicó que pudo volar a Los Ángeles porque el embajador estadounidense en Bosnia la puso a ella y a su productor en el primer puesto de la lista para la visa de ingreso a Estados Unidos. Una vez en Hollywood, tanto ella como todos los que viajaron realizaron un aislamiento obligatorio de tres días y al menos dos hisopados más para asegurarse que no tiene coronavirus. “Siempre vi este evento desde mi casa y no quise dejar pasar la oportunidad de estar aquí en persona”, aseguró y con esa frase resumió el pensamiento de tantos otros invitados: “ni una pandemia me dejará afuera de mis primeros premios Oscar”.