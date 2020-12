Juliana Awada y la "teoría" de la huerta como único espacio para la mujer macrista

Poco importa si de cada simple posteo el house organ de Mauricio Macri le fabrica una nota. Incluso a riesgo de convertir a “Juliana Awada en la huerta” en un meme o una caricatura. Lo importante es mantener una cuenta en Instagram que casi duplica en seguidores a los del ex presidente, y a los de casi todos los que dentro de ese espacio postean en esa red social. Y es un capital considerable.

Juliana Awada es la única que puede afirmar que ella sí produjo "brotes verdes", en su huerta.

Como ya se ha escrito en PERFIL, esa Juliana Awada es la imagen que se eligió desde el marketing post 2019. Y se ciñe un poco a la que, con ironía y de manera llana se explica así: las mujeres o parejas de los integrantes de Cambiemos, Juntos por el Cambio y el PRO, tiene que sumar puntos a la imagen del político, ser una mujer de su casa, y si es posible con profesión pero sin ejercerla; o si lo hace, debe ser con discreción.

Desde hace una semana, Macri ya descansa en la Patagonia en un country con usurpaciones "intravecinos".

A riesgo de caer en una generalización sesgada, los políticos que tuvieron a su lado mujeres fuertes o independientes, terminaron por caminos separados. Apuntar como causa de eso a la política también sería simplista porque una pareja no se termina sólo por una causa. Igualmente, hay ejemplos que grafican esta cuestión. Fuera de la orbita camibiemista -aunque sin dudas, padre del macrismo- Carlos Menem y Zulema Yoma, es ejemplo de todo esto. Y no por nada, el político riojano siempre dijo que a nada le temía, salvo a Zulema. Ella se corta sola según sus deseos y convicciones: basta ver cuando hace unos su familia publicitó que se volvían a casar, y Zulema no tuvo problema alguno en negarlo en menos de 24 horas.

Otros casos

Diego Santilli y Nancy Pazos, podría ser otro caso; incluso sobre ella recayeron críticas del macrismo por su frontalidad. Incluir en este grupo a Bárbara Diez es prematuro dado que la separación de Horario Rodríguez Larreta podría no ser definitiva. Y en el caso de Juliana Awada, hacer de la huerta y la cocina un universo instagrameable, puede ser además de lo mencionado, la manera de preservar la sociedad marital con Mauricio Macri. En la historia personal del político-empresario está el caso de su matrimonio con Isabel Menditeguy. Más allá de la infidelidad que hace un par de meses explicó con lujo de detalles Graciela Alfano -la tercera en discordia-, en la separación definitivia Macri-Menditeguy se ponía como causal la intención de su mujer de ser parte de la mesa donde comenzaba a construirse el "Macri político".

Para que no quede dudas que Macri está en Villa La Angostura, Juliana Awada posteó esta foto.

Por entonces, Macri era sólo presidente de Boca Juniors, y Menditeguy había completado la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés. Por eso quería participar de "el proyecto". No pudo ser. Macri no era “el feminista menos pensado” que Fabiana Túnez alucinó en marzo de 2018, y mucho menos lo era en 2005, cuando se separó de Menditeguy. Como bien relató en Mariano Macri en el libro “Hermano” -De Santiago O’Donnell’-, en el universo familiar que Franco Macri construyó, a las mujeres no se las incentivaba a buscar un futuro profesional. El mundo para las mujeres Macri era la casa, los hijos, acompañar en los viajes, o tener una florería, que sería hoy lo más parecido a huerta. De 2005 a hoy, pasaron Boca Juniors, la gestión en Ciudad de Buenos Aires ,y la presidencia y la sensación de haber sido un "estadista". Y sí quedó el matrimonio. Y sin duda, la huerta es un lugar más seguro y sobre productivo: ahí sí hay “brotes verdes”.

FeL