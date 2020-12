Juliana Awada posteó su mesa de Navidad en Acassuso pero la festeja en Patagonia

Una rutina de los últimos fines de año, y a esta altura una característica inherente a Macri: comenzó sus vacaciones. Y lo bien que hace. Igualmente, la despedida de Buenos Aires la dio Juliana Awada y fue por Instagram. En su mansión de Acassuso desplegó su propuesta de mesa de Navidad y la familia Macri-Awada voló a Villa La Angostura, según informó el periodista Ramón Indart en PERFIL.

El martes, Mauricio Macri voló con su familia a Villa La Angostura para empezar las vacaciones.

Allí, en el sur, el destino elegido sería el mismo donde Macri comenzó su primer año como ex presidente, el country Cumelén. Ahí confluyen algunos conocidos como, por ejemplo, la extensa familia político de un ex funcionario nacional que Macri tuvo durante su gestión. Y está la magnífica propiedad del millonario Eduardo Cohen donde algunas veces se alojó o donde, como en enero pasado, pasaba todo el día para después ir a la casa que ocuparon en el country mencionado. También tiene casa una ex diseñadora de modas quien con socia supieron vestir a Inés Pertiné cuando era primera dama. Y por supuesto, el polémico millonario inglés Joe Lewis.

Detalle de la mesa de Navidad que Awada armó para sus seguidores de Instagram antes de volar al sur.

Como dato de color, ese country generó dos noticias que atravesaron “la tranquera” del country. Y fue por dos “usurpaciones”. Pero no de mapuches sino entre vecinos del propio Cumelén. Según detalló el lunes un medio local -Diario Andino-, “en plena pandemia, una reconocida familia del barrio construyó una pequeña casa en un lote. Otro particular los denunció por usurpación y con máquinas viales arrasó con la casa.” Denuncias, amenazas, daños y judicialización del tema. Y en ese papeleo resultó que esos terrenos son “remanentes de Vialidad Nacional” que se disputan privados.

La AFIP apuntó a Macri por hostigamiento a Cristina Kirchner.

Pero este no fue el único hecho escandaloso que sucedió dentro del country Cumelén. Según el mismo medio “otro caso en el corazón del barrio por un lote de unos 2500 metros cuadrados. Una vecina arremetió con su camioneta contra el auto de un abogado de Buenos Aires que inició una obra en el lote en cuestión; ella y su marido alegan tener posesión del terreno y están tramitando” los papeles de posesión. Y el abogado también exhibió documentación sobre esa propiedad.

Fuera de este cotilleo de country premium patagónico, el fin de año de Mauricio Macri y Juliana Awada plantea un par de interrogantes: ¿Nicolás Caputo volará de Estados Unidos para brindar por un 2021 venturoso con su “hermano de la vida”?. Y por último: ¿quién cuidará de la huerta de Juliana Awada durante 40 días?