En el debut de Modo Fontevecchia en Radio Perfil (FM 101.9), el periodista Jorge Fontevecchia habló con Alberto Lugones, juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y Consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación por los Magistrados.

En la entrevista, Lugones destacó su apoyo al fallo de la Corte a pesar de no compartir los plazos de tiempos otorgados. Asimismo señaló que su preocupación, no es por el “debate político”, sino con “poder dar una respuesta a los ciudadanos comunes” y "garantizar el funcionamiento del Poder Judicial".

JF: Me gustaría que haga un balance de cómo vivió presidir el Consejo de la Magistratura...

AL: El Consejo lo presidí en pandemia, en 2020, cuando aún no se había decretado la cuarentena. Funcionamos como pudimos, aún así, se dio una respuesta bastante buena. Cuando asumí este año, me tocó esta realidad del fallo de la Corte que lo que hizo fue obligarnos a asegurar la elección de los representantes de abogados, abogadas, jueces y juezas en ese plazo previsto. El último día que se trabajó, sacamos una resolución que, ante la eventualidad, garantice el funcionamiento del Poder Judicial con cuestiones mínimas y evitar problemas en esa instancia.

JF: ¿Cuál es su opinión del fallo de la Corte?

AL: Estoy de acuerdo. El artículo 114 de la Constitución Nacional dice que tiene que haber representantes. Por ese motivo, era razonable la inconstitucionalidad. Pero la mayoría dispone que, en 120 días, tienen que estar listos los siete miembros que faltaban y acá el problema que se plantea es que estamos en presencia de una ley derogada que era la número 24.937, que la mayoría dice que debe seguir aplicándose. El voto de la minoría me parece que es el más adecuado, lleva al tema a que se resuelva con un mayor plazo para el Poder Legislativo. Con lo qué no estoy de acuerdo es con los plazos y con el esquema de que a partir de ahora entra a regir una ley derogada.

JF: Hay continuas críticas al funcionamiento de la justicia. Me gustaría que comparta su visión de la Justicia y dónde usted cree que hay una autocrítica que merece ser hecha, y en cuánto se la critica injustamente.

AL; La Justicia tiene que aggiornarse a las realidades que nos toca vivir. Ahora tenemos que dar mayor respuesta y por eso necesitamos mayor cantidad de jueces. Hoy hay muchos casos de puestos en tribunales vacantes. El ciudadano común tiene derecho a no estar de acuerdo, no le estamos dando respuesta en tiempo oportuno y eso no es un problema ideológico sino, de efectividades que hacen a la solución de los problemas.

JF: ¿Cree que vamos camino a un conflicto de poderes entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo?

AL; El conflicto no es entre el Poder Judicial, en este caso el conflicto se da en la Corte con el Poder Legislativo. Este último tiene aprobada, en este caso puntual del Consejo de la Magistratura, media sanción que no se qué suerte tendrá en la Cámara de Diputados.



Lo que ocurre es que este conflicto nos involucra a todos los integrantes del Poder Judicial, a los que estamos en el Consejo de la Magistratura o solamente es una pelea de superficie, y por abajo seguimos como corresponde, que es lo que yo intenté hacer.

JF: ¿Cómo cree que puede terminar? ¿ Cuáles son las hipótesis mas probables?

AL: La realidad, es que el gran inconveniente que hubo fue cuando un sector que se dice opositor se negó a aprobar los concursos. En ese momento, había para aprobar cincuenta ternas de distintos ámbitos, algunos con un gran contenido político como puede ser lo relativo a Comodoro Py. Y otros cargos que dan respuesta a la comunidad. No logramos que la oposición, que estaba en contra de los que pretendíamos aprobar las ternas, hicieran algo al respecto. Ese fue uno de los grandes motivos de críticas que le hacen al Consejo pero de la cual no me hago cargo porque yo traté de todas formas de poder dar respuesta a la comunidad.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo va a continuar la vida dentro del Consejo de la Magistratura a partir de este lunes?

AL: Mis facultades garantizan que cuestiones mínimas no nos pasen por encima, para evitar la parálisis del Consejo y del Poder Judicial. Porque el presupuesto que nosotros manejamos en el Poder Judicial garantiza los salarios, el pago de los servicios, entre otras cosas. Indudablemente es algo complejo en el cual no hay que tirar más leña al fuego. No estaré firmando cosas que generen más conflictos

JF: ¿Podríamos decir que, cómo nunca antes, se cruzan los debates jurídicos y políticos? Si no avanza una nueva ley, ¿cómo va a avanzar el debate respecto a la vigencia de la ley que ya fue derogada y que es la que permitiría al titular de la Corte asumir la titularidad del Consejo?

AL: La Corte se encorseta diciendo que el presidente de la misma se unirá en forma conjunta y simultánea con el resto de los integrantes. Esto hace que por propia voluntad de quienes firmaron el fallo en la Corte, se autolimiten en la posibilidad de asumir. A algunos les puede gustar más o menos pero es un acto de cordura y lo que pasa es que a ese acto de cordura después hay que cumplirlo. Eso es lo que está siendo objeto del debate político con cuestionamientos de ambos lados. Nos excede, es un tema político. No sé cual es la solución y no es mi función solucionarlo. Mi facultad es garantizar que siga funcionando el Consejo, no otra cosa.

JF: Hoy, al comienzo del programa, entrevistamos a Antonio Tardelli. Nos decía que el juez de Entre Ríos que dictó esta precautelar, según él dice, es su conocido. ¿Cuál es relación con el juez Alonso?

AL: Es conocido y es una persona seria que dictó una medida cautelar. Al respecto, de lo cual sólo pude leer la base del proyecto, podría entenderlo como un cuestionamiento a la aplicación de una ley derogada y entiendo que por ahí viene la cosa. Él no me había consultado del tema. Me enteré por las noticias.

