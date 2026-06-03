La decisión de Patricia Bullrich de resistir el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli generó fuertes tensiones dentro del Gobierno de Javier Milei. La controversia expuso diferencias con Karina Milei, cuestionamientos al manejo político del Senado y pases de factura entre distintos sectores del oficialismo.

La jugada de Patricia Bullrich de desafiar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli abrió fuertes cruces, roces y pases de factura internos en el gabinete de Javier Milei.

La movida de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza no solo expuso su ambición política, sino también una importante descoordinación en el envío de los pliegos judiciales al Senado.

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Se trata, en efecto, de un tema por demás sensible, que Karina Milei decidió tomar en sus propias manos a través de Juan Bautista Mahiques, luego del desplazamiento de Santiago Caputo de esa área estratégica. “Alguien se equivocó”, lanzó una voz del oficialismo y abundó: “Vos podés retirar un pliego sin que nadie se entere”.

De esa forma, los achaques no solo remiten a las intenciones (o no) de Patricia Bullrich de competir electoralmente por fuera del mileísmo, sino también al malestar puertas adentro por la falta de efectividad en movimientos clave de la gestión.

La senadora visitó este martes Mendoza, donde participó de un foro de ciberseguridad. Allí se mostró junto a la vicegobernadora Hebe Casado, ex dirigente del PRO. Fue la propia Bullrich quien anunció que le había “presentado” su renuncia al bloque al Presidente. La ventilación de una supuesta conversación privada con Javier Milei cayó muy mal en el entorno de Karina Milei.

Milei se enfoca en la gestión pero crecen las tensiones

Pero casi en paralelo, el Presidente disertaba en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Allí ratificó el rumbo económico y sostuvo que el “Monstruo K” ya no asusta. Sin embargo, por más empeño que le ponga, Milei sigue enfrentando turbulencias derivadas de las disputas internas de su propia administración.

En ese mismo encuentro, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que la interna “no le cambia la vida a nadie” y que las fricciones dentro de un gabinete son “algo normal que pasa en todos los gobiernos”.

El rol de Mahiques, los Menem y Santiago Caputo

Sin embargo, quien quedó especialmente expuesto fue el denominado Clan Menem. Los primos Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem fueron actores centrales en la llegada de Juan Bautista Mahiques al área de Justicia. Además, supervisaron el envío de pliegos al Senado y mantuvieron influencia sobre la estratégica Comisión de Acuerdos, presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto.

El sector alineado con Santiago Caputo observó con atención las impericias atribuidas al clan Menem y a Mahiques en la Cámara alta. Los antecedentes de los candidatos debían haber sido informados al Presidente en tiempo y forma. En los tribunales, además, no constituye un secreto el vínculo político de la jueza María Verónica Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon.

El pliego de Michelli amenaza con convertirse en una derrota para el Gobierno

Pero más allá de los reproches internos, la situación del pliego de María Verónica Michelli amenaza con transformarse en un verdadero dolor de cabeza para Javier Milei y en una potencial derrota legislativa para el Gobierno.

Hasta el mediodía de este miércoles, el oficialismo no reunía los votos necesarios para aprobar el retiro del pliego. Si esa decisión no prospera, el Senado podría avanzar con su tratamiento y eventual aprobación, dejando la definición final en manos del Presidente, en un escenario que incluso podría derivar en una controversia judicial.

El dictamen favorable al pliego de Michelli fue firmado mayoritariamente por legisladores aliados del oficialismo, quienes no estarían dispuestos a modificar su posición.

Entre ellos figura la senadora santafesina Carolina Losada, y el senador Francisco Paoltroni que ya hicieron pública su decisión de sostener el respaldo a la candidata. Esa postura complica la estrategia de la Casa Rosada y expone las dificultades del oficialismo para ordenar a sus propios aliados en una cuestión especialmente sensible para el Gobierno.

PV/fl