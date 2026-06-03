Tras la polémica, Milei respaldó la decisión de retirar el pliego de Michelli

Por primera vez desde que estalló la controversia, Javier Milei salió a defender públicamente la decisión del Gobierno de retirar el pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal cuya postulación quedó bajo fuego por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La decisión había generado un fuerte revuelo político y judicial, además de abrir una grieta dentro del propio oficialismo. Sin embargo, este miércoles 3 el Presidente ratificó la medida y la vinculó directamente con las investigaciones periodísticas que Alconada Mon publicó sobre distintas áreas sensibles de su administración.

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Milei respaldó la decisión a través de una serie de publicaciones en la red social X, donde compartió mensajes de dirigentes y usuarios afines al Gobierno que justificaban el retiro de la candidatura de Michelli por su relación familiar con el periodista.

Uno de los mensajes replicados por el mandatario sostenía que el problema no era la trayectoria profesional de la magistrada sino la posibilidad de que existieran conflictos de intereses derivados de su vínculo con Alconada Mon. A través de esos reposteos, Milei dejó en claro por primera vez su posición sobre una decisión que hasta ahora había sido atribuida principalmente a la Casa Rosada y al entorno de Karina Milei.

Además, el Presidente compartió un posteo en el que se ve a Patricia Bullrich dando una nota para un canal de televisión, en el que desestima los rumores de una ruptura dentro del bloque a causa de este desacuerdo. "Bullrich desarma operetas en vivo, el bloque está consolidado".

El origen del conflicto

La polémica comenzó días atrás cuando el Poder Ejecutivo solicitó al Senado retirar el pliego de Michelli, una funcionaria judicial con más de tres décadas de experiencia y que ya había atravesado las distintas etapas del proceso de selección. Diversos sectores del ámbito jurídico cuestionaron la medida por considerarla infundada y por el precedente institucional que podría generar.

El caso tomó aún más dimensión cuando Patricia Bullrich decidió diferenciarse públicamente del Gobierno. A través de un extenso mensaje en X, la senadora anunció que ejercerá una "objeción de conciencia" respecto del retiro del pliego.

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"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", escribió Bullrich en su cuenta. La dirigente aclaró que reconoce la facultad constitucional del jefe de Estado para proponer y retirar candidatos, pero sostuvo que expresar sus principios también forma parte de sus responsabilidades políticas.

En el mismo posteo, Bullrich remarcó que sigue respaldando al Gobierno y que continúa siendo parte del proyecto libertario. "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei", afirmó.

La decisión oficial también derivó en presentaciones judiciales. El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación para determinar si el retiro del pliego podría constituir un acto discriminatorio, mientras que distintos colegios de abogados y organizaciones vinculadas a la Justicia expresaron su preocupación por la medida.

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El trasfondo de la controversia es la relación familiar entre Michelli y Alconada Mon, uno de los periodistas que publicó investigaciones sobre el caso $LIBRA y otras cuestiones vinculadas a funcionarios del Gobierno nacional. Según distintas versiones, fue ese parentesco el que motivó el cambio de postura de la Casa Rosada respecto de una candidatura que originalmente había sido impulsada por el propio Poder Ejecutivo.

Con sus reposteos en X, Milei terminó de asumir públicamente una decisión que ya había provocado tensiones en el Senado, cuestionamientos institucionales y una inesperada diferencia con Bullrich, una de las principales figuras de su espacio político.