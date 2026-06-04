La disputa por el pliego de Michelli suma tensión en LLA: Paoltroni cuestionó a Villarruel

El senador nacional Francisco Paoltroni buscó este jueves bajar la tensión generada por el conflicto en torno al pliego de María Verónica Michelli, la candidata al Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata cuyo nombramiento el Gobierno pretende retirar. El legislador de La Libertad Avanza sostuvo que las diferencias dentro del oficialismo son “pequeñas disidencias”, pero cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haberse reunido con la magistrada en medio de la controversia y calificó ese gesto como una “provocación innecesaria”.

La polémica se desató luego de que la Casa Rosada decidiera avanzar con el retiro del pliego de Michelli, una funcionaria judicial con más de tres décadas de trayectoria en los tribunales federales.

La decisión generó cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo, especialmente porque la candidata ya había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado y había reunido las firmas necesarias para ser tratada en el recinto.

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Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza que vetó Karina Milei y es cuñada de un periodista

En declaraciones radiales, Paoltroni rechazó que exista una fractura en el espacio libertario. “Me parece sano que pasen estas disidencias”, afirmó el senador, que además sostuvo que las diferencias forman parte del funcionamiento político normal. Sin embargo, marcó distancia con Villarruel al considerar que la vicepresidenta “atenta contra la institucionalidad” cuando adopta posiciones contrarias a las definiciones del Poder Ejecutivo.

El episodio que profundizó las tensiones fue la reunión que Villarruel mantuvo con Michelli en el Senado. El encuentro se extendió durante casi una hora y se produjo cuando el Gobierno intentaba frenar el avance de la postulación.

Desde el entorno de la vicepresidenta argumentaron que su postura responde al respeto por los procedimientos parlamentarios y al respaldo que el pliego ya había obtenido dentro de la Cámara alta.

Tras la objeción de Bullrich, el PRO desafió a Milei por el pliego de Michelli: "Es potestad de los senadores, no del presidente"

La controversia también dejó expuestas diferencias con la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. La legisladora comunicó al presidente Javier Milei que ejercerá una “objeción de conciencia” respecto de la decisión de retirar la candidatura y, según trascendió, incluso puso a disposición su renuncia a la conducción de la bancada oficialista, aunque esta no fue aceptada.

El caso adquirió una dimensión política mayor luego de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales y sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Diversos sectores judiciales y políticos cuestionaron que ese vínculo familiar pudiera constituir un motivo para bloquear una designación que había superado todas las instancias de evaluación previstas.

Tras la polémica, Milei respaldó la decisión de retirar el pliego de Michelli

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación para determinar si la decisión del Poder Ejecutivo pudo haber configurado un acto de discriminación.

El planteo se produjo mientras distintas asociaciones vinculadas al ámbito judicial expresaban preocupación por el precedente institucional que podría generar el retiro de una candidatura ya avalada por el Senado.

La definición sobre el futuro de Michelli quedó postergada. Los jefes de bloque acordaron diferir el tratamiento del expediente, lo que permitió evitar una votación inmediata.

CS/fl