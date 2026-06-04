Día 906: Milei, la Justicia y el periodismo

La batalla por el pliego de la aspirante a jueza María Verónica Michelli, quien tiene frenada su designación por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, sumó nuevos capítulos. Hoy no se votará el pliego y se abre un interrogante sobre su futuro. Hay quienes sostienen que dado que el presidente de la Comisión de Acuerdos en el Senado, Juan Carlos Pagotto ya presentó el pliego en la Mesa de Entradas, por lo que el mismo deberá ser votado por los senadores la semana próxima y según propias fuentes del Gobierno, lo más probable es que sea aprobado.

Por otro lado, el presidente Javier Milei compartió un tuit del exjuez Ricardo Manuel Rojas que asegura que quien designa a los jueces es el presidente y así como presenta un pliego, puede retirarlo. Más allá de los detalles técnicos y la voluntad de un Gobierno que siempre juega al fleje de la democracia, la polémica fue desatada por Patricia Bullrich que manifestó su derecho a la “objeción de conciencia” y le adelantó a Milei que no acompañará el rechazo al pliego de Michelli. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, dice Milei que pretende castigar a Alconada Mon, perjudicando la carrera de alguien de su familia, pero en otras ocasiones ha denunciado periodistas, los insulta de manera permanente y según una resolución de la SIDE, también se nos puede espiar. Ya lo hemos mencionado en estas columnas, según una disposición del organismo nacional de inteligencia, cualquier persona que con su actividad “erosione la credibilidad del Gobierno” se convierte en un objetivo de espionaje. ¿Cuántos tendremos los teléfonos pinchados?

Además, los fotorreporteros también fueron blanco de una especial saña del Gobierno en materia de represión en las protestas. Pablo Grillo casi pierde su vida por sacar fotos de la represión desatada por las fuerzas de seguridad en el marco de la votación de la Ley Bases. Eso sí, en ese caso Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, no utilizó su derecho a “la objeción de conciencia”.

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Para Patricia Bullrich, ser pariente de un periodista no es motivo suficiente para perder la posibilidad de ser designada jueza, pero sí para perder la posibilidad de que ese familiar periodista se mantenga con vida. En fin, los tiempos de la política cambian y quienes defendieron los valores republicanos de la libertad de prensa durante el kirchnerismo y se callaron cada vez que Milei dijo “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, ahora vuelven a manifestar su indignación, bienvenidos sean.

Hablamos de nuevos capítulos en esta pulseada por el pliego de Michelli y quizás el más interesante sea el de Victoria Villarruel. La vicepresidente, totalmente enfrentada al Gobierno, recibió a Michelli y le dio su apoyo. De hecho, hay quienes aseguran que la discusión de labor parlamentaria del bloque libertario que dio Patricia Bullrich a sus senadores fue en la oficina de Villarruel. Cabe preguntarse, ¿hay ahí una incipiente alianza? Dicen que Villarruel cuando recibió por primera vez a Bullrich como senadora al asumir en diciembre, le anticipó, “acordate, ya vas a estar aliada conmigo cuando Karina te ponga en el freezer”.

Esta batalla por el pliego de Michelli, pero que en realidad es una batalla por la libertad de prensa y los límites que tiene que tener el poder frente a la Justicia y frente al periodismo, me recuerda a una célebre tragedia griega.

La tragedia se titula Antígona y es una de las obras más célebres del dramaturgo griego Sófocles. Se estima que fue escrita y representada por primera vez alrededor del año 441 antes de Cristo, formando parte de su ciclo tebano. La trama comienza tras la muerte de Eteocles y Polinices, hermanos de Antígona, quienes perecieron luchando por el trono de Tebas. Creonte, el nuevo monarca, ordena sepultar a Eteocles con honores, pero decreta que el cuerpo de Polinices permanezca insepulto al considerarlo un traidor. Antígona, guiada por su deber moral y las leyes divinas, desafía este edicto y realiza los ritos funerarios para su hermano. Al ser descubierta, Creonte la condena a ser enterrada viva, ignorando las súplicas de su propio hijo Hemón, quien ama a la joven. La inflexibilidad de Creonte desencadena una espiral de desolación: Antígona se suicida en su encierro, lo que provoca que Hemón se quite la vida ante su padre. Finalmente, Eurídice, la esposa del rey, también fallece consumida por el dolor.

La conclusión de Antígona trasciende el conflicto político para revelar el precio de la soberbia humana. Creonte, al priorizar su ley sobre la piedad y los lazos afectivos, provoca la autodestrucción de su familia. El final no le arrebata el trono, sino que lo condena a una existencia insoportable de remordimiento y soledad. Sófocles ilustra que el poder ejercido sin humanidad se vuelve contra el gobernante, dejándolo como un espectro en su propio reino tras perder lo que daba sentido a su vida.

Creonte, en nuestro paralelismo, vendría a ser Milei y cabe preguntarse, continuando con la moraleja de la tragedia, si Milei se exacerbó en su embestida contra Michelli y Alconada Mon y no terminará como Creonte. Para esto es interesante analizar la siguiente foto.

Luego de los cortocircuitos públicos, Patricia Bullrich y Karina Milei se muestran juntas para intentar cerrar la interna en el Gobierno

Esta foto fue publicada por Patricia Bullrich para bajar los ánimos de la interna.

Luego de esta foto, Milei hizo el posteo del que les hablamos al principio de esta columna, vamos a verlo.

Como ven, Milei retuiteó lo publicado por el exjuez Ricardo Manuel Rojas, un intelectual de referencia para el Presidente.

El colega Alconada Mon investiga la corrupción de este Gobierno y de todos los gobiernos anteriores. También es cierto, como él mismo cuenta, que todos los gobiernos pidieron que las autoridades del medio lo despidan. Sin embargo, la persecución que hace este gobierno de los periodistas cruza todos los límites.

Si nuestro Creonte continúa su embestida contra Michelli y el propio Alconada, ¿seguirá alejando de su Gobierno a otros funcionarios? ¿Habrá, como él los llama, “ñoños republicanos”, que esperan para rebelarse? Todo indicaría que esa es la apuesta de Mauricio Macri. En el fondo, el periodismo y su rol en destapar casos de corrupción, es una de las banderas republicanas clásicas, que motivó en parte la creación de Cambiemos para terminar con la hegemonía kirchnerista. ¿Volverá Macri a ser el articulador de un nuevo Cambiemos para terminar con la hegemonía mileísta? ¿Qué rol tendrá el peronismo y el propio kirchnerismo en esta creación? ¿Se partirán para ser un ala de una nueva coalición democrática o permanecerán bajo el mandato de Cristina Kirchner? Hablando del tema y, como ella misma dice, “todo tiene que ver con todo”, hay una particularidad en la discusión sobre el pliego de Michelli.

Hay discusiones sobre si el pliego llegará a ser votado por los senadores, o si el propio Milei puede evitar que llegue, pero lo que parece que queda más claro es que no es tan fácil obligar a que el Presidente lo firme, si el pliego es votado por los senadores. Es decir, para que un juez termine de ser nombrado, debe pasar por un último filtro que es la firma del presidente. ¿Cuánto tiempo tiene para firmar? No está reglamentado. ¿Puede ser nunca? Bueno, hay un antecedente al respecto que tiene a Cristina Kirchner como protagonista.

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Este es un tuit del periodista de Noticias, Rodis Recalt, que fue quien encontró este antecedente.

“Fue el caso del juez Juan Manuel Yalj, que en 2011 concursó para ser camarista de San Martín. Cristina Kirchner había mandado su pliego por recomendación de Javier Fernández que en esos años ponía jueces más menos como los pone hoy el ministro

@juanbmahiques. Yalj, en un caso por la quema de unos vagones, en medio de una protesta gremial, detuvo al @PolloSobrero. Ese episodio no le cayó bien a CFK quien decidió bajarle el pulgar al magistrado.

Fue así como habiendo cumplido con todos los pasos formales para ser juez, Yalj no pudo asumir porque faltaba una última instancia muy importante: el decreto presidencial de designación.

Si el Senado aprueba el pliego de Michelli, quedará pendiente el decreto del presidente @JMilei, que deberá resolver si firma o no. Por esto es relevante lo que pasó ayer con la decisión de @PatoBullrich de acompañar el pliego, porque deja expuesta una cadena de errores no forzados que, muy probable, ni siquiera le interesen al Presidente.

En 2012, Yalj se ganó el rechazo de CFK por su actuación en el caso Sobrero, pero Michelli es una abogada de la matrícula. ¿Cuál será el argumento? ¿Ser la cuñada de @halconada? ¿Solo eso? Es peor el remedio que la enfermedad.

Si tuviese que apostar, jugaría que Michelli no tendrá la misma suerte que tuvo Yalj, que murió en 2024 sin poder jurar como camarista”.

Hasta acá la cita en extenso a Rodis. Una pequeña digresión, según Fernando Pino Solanas, el kirchnerismo que en ese momento perseguía a Sobrero, utilizó al juez para detenerlo.

Cuando se cayó la detención por falta de méritos, a tal punto que uno de los policías que trabajó en las tareas de inteligencia admitió que hizo la investigación para identificar imputados por Facebook, Cristina Kirchner quiso despegarse del juez por dejar expuesto al Gobierno.

No es el caso de Michelli, que no parece tener papelones cometidos y llegó a esta instancia de designación superando todas las pruebas. Esto vuelve más Creonte a Milei que a Cristina. Contra Cristina, muchos de los que hoy recién empiezan a despertar sus valores republicanos como Bullrich se alzaban con todas sus fuerzas. Hay quienes, tanto en la política como en el periodismo, fuimos tan enfáticos con la agenda republicana antes como ahora. Justamente a ese periodismo es al que Milei dice que “no se odia lo suficiente”.

Otra prueba de que, como dice Cristina, “todo tiene que ver con todo”. Quien impulsó la designación de Michelli es el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, él fue quien “cometió el error” de enviar el pliego y es también a quien se le imputa ser quien le dijo a Milei que puede retirar el pliego cuando a él le parezca, algo que Bullrich respondió que no es así. Esto llevó a la discusión con la senadora y ahora a la pelea que expone al Gobierno. También se dice que gracias a la designación de Mahiques, que opera en el vértice karinista del oxidado triángulo de hierro, su padre Carlos Mahiques sigue siendo juez a pesar de haber superado el umbral de los 75 años, lo que motivó que Milei envíe su pliego al Senado y luego lo firme, algo que se presupone no hará con Michelli.

Esto es importante por lo que dice el siguiente mensaje de WhatsApp. Este mensaje que mostró Majul y que le envió Milei representa lo que el presidente le dijo a Bullrich en su discusión por el caso Michelli. Vamos a leerlo.

O sea, ser cuñada de un periodista puede generar conflictos de intereses, porque el periodista es crítico con el Gobierno, pero ser padre de un ministro no genera conflictos de intereses porque justamente es un ministro del Gobierno. Esto es, a todas luces, un evidente caso de injerencia del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial, hecha frente a todo el país y a plena luz del día.

Carlos Mahiques envió un pedido a la Corte Suprema para que se castigue a los jueces que sean fuentes en off del periodismo a quien acusó de ser “mercenarios”. Además, Mahiques padre criticó a la prensa por erosionar la legitimidad de la justicia, al criticar fallos y vinculaciones de jueces con el poder. Carlos Mahiques dice “mercenarios” y Milei dice “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Ya vemos por qué Mahiques sigue siendo juez a pesar de cumplir 75 años y Michelli aún no lo es, ya que no se le conocen declaraciones de odio contra su cuñado.

Mirando todo esto y pensando en conflictos de intereses. ¿Cómo nos debemos sentir en PERFIL sabiendo que Carlos Mahiques falló a favor del Presidente en la causa de injurias contra mi persona, luego de acusarme de “ensobrado” sin ninguna prueba? Una simple pregunta.

En las antípodas se encuentra el caso del exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, quien recibirá hoy el premio Pluma de Honor 2026 de La Academia Nacional de Periodismo en reconocimiento a su sostenida trayectoria en la defensa de la libertad de expresión.

Además, el galardón otorgado a Maqueda tiene tres pilares.

Protección de la libertad de prensa: Sus fallos judiciales defendieron consistentemente el libre ejercicio del periodismo como pilar constitucional.

Convivencia democrática: Se destacó su constante búsqueda de consensos institucionales frente a las disidencias políticas de la sociedad.

Defensa republicana: Su labor ayudó a consolidar el rol de los medios de comunicación como una institución social fundamental e independiente del poder político.

El juez Carlos Mahiques propuso sancionar como "falta grave" el diálogo entre jueces y periodistas

Esperamos que la labor de Maqueda sea una inspiración para todo el poder judicial y también para los políticos, tanto para los que siguen resistiendo por los valores republicanos, como para quienes se empiezan a despertar de su larga siesta libertaria.

Creonte tuvo un final trágico por haberse mareado por el poder y lamentablemente, esto parece que le sucede a Milei con este tipo de decisiones arbitrarias.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

MV/ff