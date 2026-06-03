La tenista rusa Diana Shnaider dio el gran golpe en Roland Garros al eliminar este miércoles en los cuartos de final a la máxima favorita y número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-0, la jugadora moscovita de 23 años alcanzó por primera vez en su carrera la penúltima ronda de un Grand Slam.

La victoria de Shnaider sobre el polvo de ladrillo de París cortó una racha histórica de Sabalenka, quien acumulaba 14 clasificaciones consecutivas a los cuartos de final en torneos grandes. Tras un comienzo adverso donde la bielorrusa dominaba por 5-1, la jugadora rusa capitalizó los 57 errores no forzados de su rival bajo el intenso viento de la pista Philippe Chatrier para dar vuelta el encuentro.

Este resultado ubica a Shnaider en las semifinales de la competencia, donde deberá medirse contra otra de las grandes sorpresas del cuadro femenino, la polaca Maja Chwalinska, actual número 114 del mundo.

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"No tengo palabras", reconoció la deportista en declaraciones reproducidas por AFP tras concretar la victoria más importante de su trayectoria profesional.

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Hasta su desembarco en la capital francesa, Shnaider registraba una temporada regular discreta en el circuito mayor de la WTA, donde ostenta cinco títulos oficiales. Su mejor desempeño en los primeros meses de 2026 se reducía a una semifinal en el WTA 500 de Adelaida, una marca que pulverizó por completo con su rendimiento actual en las canchas parisinas.

El éxito deportivo de la tenista, quien llegó a ocupar el puesto 11 del ranking mundial en mayo de 2025, convive de forma paralela con una fuerte repercusión extradeportiva. Durante la primera semana de competencia en París, Shnaider protagonizó un tenso cruce institucional y político derivado de la invasión rusa a Ucrania.

El conflicto estalló en la previa de la tercera ronda, cuando debió enfrentar a la ucraniana Oleksandra Oliynykova. La jugadora ucraniana denunció públicamente a la actual semifinalista por sus vínculos comerciales con corporaciones sancionadas y por su presunto respaldo ideológico al régimen del presidente Vladimir Putin.

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La denuncia de su rival ucraniana, Oleksandra Oliynykova, contra Shnaider

Oliynykova exhibió ante los medios de comunicación registros fotográficos de Shnaider participando en un torneo de exhibición por equipos en San Petersburgo, llevado a cabo el pasado noviembre. Dicho certamen contó con el patrocinio financiero exclusivo de Gazprom, la compañía energética estatal controlada por las autoridades de Moscú.

"Gazprom es una empresa que está financiando los crímenes de guerra; creo que es lo mismo que jugar en la Alemania nazi para oficiales de la Gestapo en un torneo organizado por la empresa que construyó Auschwitz", disparó la jugadora ucraniana de acuerdo con AFP, donde también acusó a la rusa de interactuar positivamente con publicaciones de propagandistas en redes sociales.

Tras el partido que terminó con victoria de la moscovita por 7-5 y 6-1, ambas deportistas negaron el saludo protocolar en la red. En la conferencia de prensa posterior, Oliynykova se mostró visiblemente emocionada y reclamó de forma enérgica: "Debemos dejar de aceptar que apoyen a su dictador. Como jugadoras tenemos una responsabilidad que va más allá del tenis".

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Shnaider intentó relativizar la situación ante las preguntas de los cronistas acreditados y adujo motivos estrictamente familiares para justificar su participación en el polémico torneo de exhibición.

"Viajo todo el año, no veo a mi familia ni a mis amigos y tuve esta única oportunidad de jugar delante de ellos, de pasar simplemente un poco de tiempo en casa", argumentó.

La jugadora rusa evitó profundizar en las derivaciones de la guerra y declaró no estar al tanto de los cuestionamientos de su colega de circuito. "No me interesa, yo estoy aquí simplemente para jugar al tenis", replicó de forma tajante para dar por cerrado el intercambio con la prensa internacional en París.

Con las principales favoritas eliminadas del cuadro —incluyendo a Iga Swiatek, Coco Gauff y Elena Rybakina—, el torneo francés se aseguró la consagración de una nueva ganadora de Grand Slam.

El recorrido de Shnaider la posiciona ahora como una de las principales aspirantes a quedarse con la Copa de los Mosqueteros.

ds