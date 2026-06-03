Quién es Maja Chwalinska, la tenista polaca que hizo historia al meterse en las semifinales de Roland Garros

La tenista polaca Maja Chwalinska sacudió este miércoles los cimientos del circuito femenino al clasificarse para las semifinales de Roland Garros. La jugadora europea, actual número 114 del ranking WTA, estiró su racha ideal sobre el polvo de ladrillo parisino tras derrotar con autoridad a la rusa Anna Kalinskaya, preclasificada número 24, por 7-6 (7/3) y 6-2.

Procedente de la fase previa, la jugadora zurda de 24 años encadenó su octava victoria consecutiva en el certamen francés para meterse en la penúltima ronda. Con esta hazaña, Chwalinska se transformó en la segunda tenista surgida de la qualy en alcanzar las semifinales de Roland Garros en la Era Abierta, emulando la gesta que consiguió la argentina Nadia Podoroska durante la temporada 2020.

Nacida en Dabrowa Gornicza, en las afueras de Katowice, la jugadora afronta apenas el tercer cuadro principal de Grand Slam en toda su carrera profesional. Sus antecedentes previos en torneos de esta categoría se remontaban a una eliminación en la segunda ronda de Wimbledon en 2022 y a una caída en el debut del Abierto de Australia en 2025, lo que agiganta su presente en la capital gala.

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El impacto de este rendimiento deportivo tendrá un reflejo directo en la actualización de las clasificaciones de la WTA. Chwalinska tiene asegurado estrenarse en el top 100 del ranking mundial y las proyecciones oficiales la posicionan de forma estimada en torno al puesto 30 de la clasificación que se publicará de manera oficial el próximo lunes.

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La campaña de la polaca emula la epopeya vivida el año pasado por la francesa Loïs Boisson, quien trepó desde el puesto 361º hasta las semifinales del torneo. Hasta este desembarco en París, Chwalinska solo registraba una participación en el cuadro principal del circuito mayor en 2026, puntualmente en el torneo WTA 250 de Cluj-Napoca en febrero, donde se despidió en los cuartos de final.

La escasez de recursos económicos frente a las grandes potencias de la disciplina configuró otra de las notas salientes de su estadía en Francia. La jugadora acumula un total de 864.000 dólares en premios oficiales desde sus inicios en la actividad, un monto cinco veces menor al de la rusa Diana Shnaider, quien figuraba como la segunda cuartofinalista con menores ingresos económicos en París.

Esa disparidad presupuestaria generó risas entre los presentes tras su triunfo ante la griega Maria Sakkari en la tercera ronda. "Espero tener suficiente dinero para unas cuantas noches de hotel más en París; sé que gané mucho dinero por llegar tan lejos, pero no me lo ingresarán en la cuenta de inmediato, recen por mí", bromeó la polaca ante el público de la pista Simonne-Mathieu.

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La dura batalla de Maja Chwalinska contra la depresión y sus orígenes junto a Iga Swiatek

Más allá de los números y el éxito financiero que le reportará este torneo, la carrera de la deportista estuvo marcada por un fuerte proceso de superación personal. Entre los años 2019 y 2021, la tenista de Dabrowa Gornicza luchó contra una profunda depresión que la obligó a realizar un parate absoluto en la actividad profesional entre los meses de julio y septiembre de 2021.

"Lo que más me gustaba se convirtió de repente en una fuente de sufrimiento; asociaba el tenis con presión, estrés y lágrimas", confesó la propia Chwalinska en declaraciones recogidas por el portal oficial de la WTA en junio de 2022. La recuperación junto a su familia en Polonia le permitió moldear un nuevo enfoque mental: "Ya no soy tan exigente conmigo misma. Antes, cuando pegaba una mala derecha, me repetía que era malísima. Ya no me flagelo".

Su regreso a las canchas se produjo en octubre de 2021 en el circuito ITF y, tras un largo camino de reconstrucción, hoy disfruta del éxito en el mismo escalafón que su compatriota Iga Swiatek. Ambas jugadoras nacieron en el año 2001 y se conocen desde los diez años, habiendo compartido la final de dobles en el Abierto de Australia junior en 2017 y sus debuts profesionales en Zawada en 2015.

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"Efectivamente tenemos una larga historia en común", ratificó Chwalinska en París, al tiempo que definió a la número tres del mundo como una "gran campeona y una enorme fuente de inspiración". Su arribo al top 30 global le abrirá las puertas para disputar de forma directa los mismos torneos del circuito mayor que Swiatek.

En el plano estrictamente técnico, el estilo de la polaca despierta elogios y sorpresas debido a su poca ortodoxia en una era dominada por la potencia física. Chwalinska se destaca por un juego atípico basado en dejadas, globos y slices, recursos que desestabilizan a sus oponentes habituales del circuito. "Siempre te da bolas diferentes, así que es difícil anticiparse", reconoció la francesa Diane Parry tras ser eliminada en octavos de final.

El próximo paso en este certamen histórico requerirá su máximo esfuerzo logístico y deportivo en el polvo de ladrillo. Por un lugar en la gran definición de Roland Garros, Maja Chwalinska deberá enfrentarse a la ganadora del cruce de cuartos de final entre la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y la rusa Diana Shnaider.

ds