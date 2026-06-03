Quién es Aryna Sabalenka: la historia de la número uno del mundo y el secreto detrás de su fortuna millonaria

La bielorrusa Aryna Sabalenka se transformó en la figura central del tenis femenino global tras un ascenso sostenido que la posicionó de forma permanente en la cima del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Nacida el 5 de mayo de 1998 en Minsk, la jugadora apodada "La Tigresa" logró reconvertir su agresivo estilo de juego en una herramienta letal que no solo le otorgó títulos de Grand Slam, sino también una de las fortunas más prominentes del deporte contemporáneo.

Sus inicios profesionales en 2014, cuando ocupaba puestos marginales en el escalafón mundial, no hacían prever la dimensión económica y deportiva que alcanzaría una década más tarde. Con un tenis caracterizado por servicios potentes y golpes de fondo demoledores, Sabalenka captó la atención internacional tras guiar al equipo de su país a la final de la Fed Cup en 2017. Desde aquel hito, su carrera experimentó una aceleración meteórica en lo deportivo y lo financiero.

Juan Manuel Cerúndolo cayó con Berrettini y puso fin a su sueño en París

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con los registros oficiales de la WTA, la tenista acumula más de 49 millones de dólares únicamente en concepto de premios oficiales por torneos disputados a lo largo de su trayectoria. Esta cifra la posiciona en el selecto podio de las jugadoras con mayores ingresos en la historia del tenis femenino, ubicándose solo detrás de las legendarias hermanas Serena y Venus Williams.

El salto definitivo a los primeros planos se consolidó tras una profunda reestructuración de su fortaleza psicológica y técnica. Tras sufrir duros golpes personales, como el fallecimiento de su padre Sergey en 2019, Sabalenka encauzó su agresividad en la cancha para conquistar múltiples títulos de Grand Slam, incluyendo campeonatos consecutivos en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

La promesa de Mensik vs. la experiencia de Zverev: confirmada la primera semifinal del Roland Garros

La temporada 2025 marcó un punto de inflexión absoluto para las finanzas de la jugadora de 27 años. Según los datos económicos del circuito, Sabalenka cerró aquel año con ganancias anuales superiores a los 15 millones de dólares en premios deportivos, quebrando el récord histórico de recaudación en una sola temporada para el tenis femenino que ostentaba Serena Williams.

Su dominio se extendió también al plano comercial y de patrocinio. Más allá de los millonarios cheques obtenidos en las finales de Nueva York y Melbourne, "La Tigresa" expandió su cartera de negocios globales mediante acuerdos comerciales de alta visibilidad, que incluyen marcas de indumentaria técnica, relojes de lujo y suplementos alimenticios.

El imperio comercial de Aryna Sabalenka y su alianza con Oakberry

A su éxito financiero individual se sumó, en los últimos años, un fuerte vínculo con el entorno corporativo internacional. Desde principios de 2024, Sabalenka se desempeña como la principal embajadora global de Oakberry, una reconocida firma multinacional de alimentos saludables y bowls de açaí.

Esta alianza estratégica coincide con su relación sentimental con el empresario brasileño Georgios Frangulis, fundador de la mencionada marca. Frangulis, formado en derecho en San Pablo antes de volcarse al emprendedurismo en los Estados Unidos, acompaña de forma habitual a la tenista en las distintas paradas del circuito de la WTA.

La presencia del empresario en el palco de entrenamiento, junto al director técnico Anton Dubrov, se volvió una constante en los principales logros recientes de la deportista, tales como el Masters de Cincinnati y las instancias decisivas en territorio europeo. Esta sinergia potenció la exposición de Sabalenka fuera de los límites estrictos del tenis profesional.

El secreto de Jannik Sinner: Jim Courier revela el "poder mágico" del número uno del mundo

La magnitud de su patrimonio actual le permite exhibir un estilo de vida de alta gama, caracterizado por traslados en avión privado durante las giras internacionales y propiedades en los centros residenciales más exclusivos del mundo. En el ambiente del circuito, es conocida su costumbre de compartir estos vuelos logísticos con otras jugadoras rivales del circuito profesional.

Con un total que supera los 30 títulos oficiales en su carrera —considerando sus etapas en la modalidad de individuales y dobles—, la jugadora bielorrusa mantiene una proyección financiera ascendente. Los analistas del negocio deportivo coinciden en que, debido a su regularidad frente a competidoras directas como Iga Swiatek y Coco Gauff, los ingresos comerciales de Sabalenka podrían duplicarse en el corto plazo.

El presente de Sabalenka combina de forma eficiente el rendimiento de elite con la rentabilidad marcaria. En una disciplina donde la paridad económica con la rama masculina avanzó notablemente, los registros contables de la tenista de Minsk marcan un precedente histórico para las futuras generaciones de atletas mujeres.

ds