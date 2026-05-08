Denuncian censura de Bullrich y Villarruel a una muestra de Pablo Grillo que iba a realizarse en el Senado

Este viernes 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, se iba a realizar una muestra de fotografía de Pablo Grillo y se le iba a entregar un diploma en el Senado. Sin embargo, la actividad se suspendió.

Para la familia de Grillo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich son quienes “censuraron” la muestra. “Primero el disparo, después la estigmatización y ahora la censura”, detalla el comunicado en redes de Justicia por Pablo Grillo. “Pablo sigue rehabilitándose todos los días después del operativo de seguridad encabezado por Bullrich. Y mientras nuestra familia atraviesa ese dolor, ahora también intentan silenciar su obra”, continúa.

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“Mañana - por este viernes 8 de mayo- a las 16:30 nos encontramos en la puerta del Congreso para compartir la obra de Pablo, aunque algunos quieran impedirlo”, convocan.

La actividad estaba pensada en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora en memoria de los jóvenes Agustín Olivera, Óscar Aredes y Roberto Argañaraz, asesinados en 1987 a manos del gatillo fácil de la bonaerense, hecho que se conoce como “Masacre de Ingeniero Budge”.

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En la web oficial del Senado se detalla la actividad, pero advierte su suspensión: “SUSPENDIDA - Ceremonia de entrega del Diploma de Honor del Senado al fotógrafo Pablo Grillo. La iniciativa del reconocimiento al fotógrafo fue del senador justicialista Eduardo “Wado” de Pedro.

De Pedro, que había solicitado el Salón Azul del Senado y había obtenido la aprobación de las autoridades de la cámara alta que responden a Victoria Villarruel. “Oportunamente, solicitamos el Salón Azul del Senado para realizar la actividad este viernes 8 a las 16.30 y tanto la jornada como la exposición de fotos fueron autorizadas por las autoridades y las áreas correspondientes del Senado, con quienes mantuvimos tres reuniones operativas en las que se habían acordado todos los aspectos logísticos”, detalla el comunicado de De Pedro.

“La actividad estaba organizada y la convocatoria se había hecho pública, hasta que se nos comunicó, intempestivamente y sin exponer motivo, que ‘la autorización había sido revocada’. Esta decisión autoritaria representa un atropello a los valores democráticos: no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional”, denunció el senador.

“Esto constituye un nuevo acto de censura de un Gobierno que ya cerró el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, restringe el trabajo periodístico en el Congreso de la Nación, limita el acceso de la prensa en los actos institucionales que encabeza el presidente, desguaza los medios públicos y reprime con ensañamiento a periodistas, fotoperiodistas y reporteros en cada manifestación pública en la calle”, sumó el legislador nacional.

“Victoria Villarruel y Patricia Bullrich han decidido ejecutar este nuevo acto de violencia institucional sobre quien ya había sido agredido brutalmente por las fuerzas de seguridad durante un operativo represivo ordenado por Bullrich”, lamentó.

Por su parte, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, destacó en un diálogo que mantuvo con Víctor Hugo Morales que “había gente invitada, anotada -porque para entrar en el Senado hay que anotarse- pero lo impidieron”.

La familia Grillo, de todos modos, convocó a todas las personas que iban a asistir a hacerlo el mismo viernes a la misma hora, 16.30, en la puerta del Congreso, Hipólito Yrigoyen 1849.

