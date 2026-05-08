De las Invasiones Inglesas al Centenario: un salón de libros raros toma el Museo Histórico

El sábado 9 y domingo 10 de mayo, el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, San Telmo) se convierte en el escenario del Salón de Libros Raros – siglo XIX argentino, una propuesta organizada en conjunto por la Feria del Libro Raro y el Museo. El evento convoca a las principales librerías anticuarias del país en un espacio de exhibición y circulación de piezas únicas del patrimonio bibliográfico nacional.

El Salón articula su propuesta en torno al llamado "largo siglo XIX argentino", un concepto que los historiadores utilizan para referirse al período comprendido entre las Invasiones Inglesas y el Centenario. La selección de materiales no se limita a ediciones originales de la época: también incluye bibliografía de referencia, estudios históricos y obras críticas que permiten entender los procesos políticos, sociales y culturales de esa centuria.

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El alcance curatorial busca interesar tanto a coleccionistas especializados en piezas de alto valor bibliográfico como a investigadores y estudiantes en busca de material auténtico para consulta y estudio.

Colodión húmedo: una técnica del siglo XIX en vivo

Como parte de la programación, ambas jornadas incluyen demostraciones de la técnica fotográfica de colodión húmedo, de 11 a 14. Se trata del procedimiento artesanal de revelado sobre placas de vidrio con el que se capturaron retratos y paisajes de la Argentina decimonónica. Los asistentes podrán observar en tiempo real cómo se generaba la imagen fotográfica en aquella época, tendiendo un puente entre el libro raro y la fotografía histórica como soportes paralelos de memoria e identidad.

Las librerías participantes

Del encuentro participan Aquilanti, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Los Siete Pilares, Rúa Vidueiros, Alberto Magnasco, Rare Book Room, Librería (de) García, Iconocosas, Librería Abisal, Museo Fotográfico de Quilmes, Atelier de Livre, Rayo Rojo y Teatrito Rioplatense de Entidades/Galería Mar Dulce.

El evento cuenta con el auspicio de ALADA (Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina) y el apoyo de Participación Cultural – Mecenazgo y Fundación Santander.

Días: sábado 9 y domingo 10 de mayo

Horario: 11 a 19

Demostración de colodión húmedo: ambos días, de 11 a 14

Lugar: Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, CABA

Entrada: libre y gratuita



RB/ff