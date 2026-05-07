Pacho O'Donnell donará su colección de libros de Historia Argentina e Iberoamericana a la Red de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente a la Biblioteca Ricardo Güiraldes. Este gesto se enmarca en sus contribuciones culturales previas, como la donación de un archivo audiovisual a la Biblioteca Nacional en 2024.

La donación incluye su biblioteca personal enfocada en historia argentina e iberoamericana, anunciada por el propio O'Donnell. Este traspaso se vincula directamente con la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad, que cuenta con 29 bibliotecas comunitarias.

Este gesto será acompañado por una conversación entre Pacho O’Donnell con la periodista Patricia Kolesnikov, este viernes 8 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a las 19 (Stand 1400, Pabellón Amarillo, La Rural).

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Pacho O'Donnell a sus 84 años acaba de publicar El arte de envejecer con coraje y dignidad (Sudamericana), que aborda uno de los temas que más viene indagando en los últimos años. “Soy como un navegante que escribe sobre sus andanzas, porque voy andando por la vejez y me interesa mucho pensar qué es eso y cómo pasarla lo mejor posible”, explicó el autor en diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia.

Presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

En el marco de la programación de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se realizará una actividad especial este viernes a las 19 h en la que el autor conversará sobre su obra y reflexionará acerca del significado de esta donación. Bajo el título “Pacho O’Donnell, una vida entre libros”, la entrevista estará a cargo de la periodista Patricia Kolesnicov y abordará tanto su trayectoria literaria como el proceso de conformación de su biblioteca personal y su decisión de compartirla con la comunidad.

La donación a la Biblioteca Nacional

En 2024 escritor, médico, político e historiador argentino Pacho O´Donnell donó la Biblioteca Nacional Mariano Moreno dieciocho cajas de contenido audiovisual en formatos VHS, Betacam, U-MATIC y DVD.

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Entre los documentos, fechados entre 1996 y 2008, se encuentra material fílmico de diversos programas de televisión conducidos por O`Donnell a lo largo de su carrera profesional que incluyen filmaciones de ciclos como Encuentros, Testimonios, De niñas y de niños, Infancias o SIC, con entrevistas en profundidad y sin editar a diversas personalidades como René Favaloro, Héctor Olivera, Jorge Dolina, Estela de Carlotto, Julio Bocca, Enrique Pinti, Norma Aleandro, Roberto "Tito" Cossa, Juan Carr, Víctor Heredia o Antonio Tarragó Ros.

Entre los principales contenidos del archivo se destacan los registros de las entrevistas realizadas en diferentes países durante su investigación sobre la vida y el asesinato de Ernesto “Che” Guevara que culminó con la publicación de El Che (2003).

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