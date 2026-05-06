Juan Grabois presentó su libro "La Felicidad del Pueblo" y afirmó: "Hay que dar la pelea contra un sistema de valores deshumanizante"

El diputado nacional Juan Grabois este martes presentó “La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados”, su nueva obra, en la Feria del Libro, acompañado por el artista Daniel Santoro y con la moderación a cargo de Sugus Leunda. Durante el encuentro, el dirigente social aseguró: "Hay que dar la pelea contra un sistema de valores deshumanizante".

Al comienzo de la charla sobre su nuevo libro, Grabois reconoció: “Creo que el pueblo está triste. La grandeza de la Nación también se va desvaneciendo en una entrega bochornosa de nuestra soberanía. Nuestro movimiento, si quiere aspirar a que el alma del pueblo sienta felicidad, solamente puede hacerlo si abraza como corresponde, por esos dos brazos que tiene el movimiento, que son la ayuda social y la justicia social”.

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Y agregó: “Los pobres están sufriendo tanto, están siendo sometidos a todo tipo de ultrajes y nosotros, vengamos del sector social que vengamos, vamos a saber la respuesta de eso si podemos levantar la mirada y salir de nuestras pequeñeces”.

Galperin redobló la apuesta tras su burla a una ama de casa: "Si no trabajaste en tu vida, no sos jubilado"

En ese punto, el legislador apuntó contra Marcos Galperin y sus polémicas declaraciones: “Los multimillonarios piensan que por ser multimillonarios son altos, lindos, inteligentes, entienden de política y tienen una moral superior al resto. Se lo creen de verdad. Parado sobre una pila de dólares, burlarse, despreciar, degradar a una mujer jubilada porque estaba reclamando que no le alcanzaba para vivir aunque cobrara la jubilación. ¿Y cuál era la burla? ‘Si fue ama de casa no trabajó nunca’”.

Grabois sumó: “Qué basura que hay que ser. ¿Qué tarea más importante puede tener el ser humano que cuidar y criar a sus hijos, y tal vez a los hijos de su vecino? El nivel de deshumanización que hay en los que defienden el poder económico”.

El diputado peronista afirmó que “estamos atravesando un período de dilución en las relaciones sociales y en las relaciones de trabajo tal como las conocemos, que se está acelerando”.

Frente a ese contexto explicó que “hay que dar la pelea contra un sistema de valores deshumanizante". "La deshumanización es el clima de época. La felicidad del pueblo parece naif, no tiene rating, y la palabra 'pobre' molesta. Pero en el corazón de la doctrina justicialista están los descamisados, que son los pobres de este tiempo”.

Luego analizó: “Que las necesidades de las personas estén satisfechas es una misión que tiene la militancia y el movimiento popular, y es una condición de posibilidad para la felicidad del pueblo. La necesidad es el gran legislador del peronismo, no los diputados, porque de la necesidad del pueblo emergen los derechos”.

Juan Grabois contra Manuel Adorni

El diputado nacional Juan Grabois apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de quien afirmó que “además de chorro” es un “cagón”.

El máximo referente de Patria Grande se refirió a la foto que el ministro coordinador se sacó con el presidente Javier Milei, el Gabinete completo y otros líderes de La Libertad Avanza, en los minutos previos al arranque del informe de gestión en la Cámara Baja.

Se conocieron videos de las refacciones en la casa de Adorni en Indio Cúa que habrían costado 245.000 dólares

“Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón”, afirmó Grabois, y sus palabras se volvieron virales en las redes sociales.

HM/ML