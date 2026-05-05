"Disparó de forma antirreglamentaria": las pruebas que envían a juicio oral al gendarme del caso Grillo

El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el cabo primero de Gendarmería, Héctor Jesús Guerrero, acusado de herir de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo durante una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025. Al integrante del Destacamento Móvil 6 se le imputaron los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado.

Según la investigación, el gendarme disparó su pistola lanza gases de forma antirreglamentaria —en ángulo horizontal— impactando en la cabeza de Grillo, quien sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Por su parte, la querella —representada por el CELS y la LADH— fue más allá y solicitó a la jueza María Servini que Guerrero sea juzgado por tentativa de homicidio agravado, además de exigir que se investigue la responsabilidad de los jefes de Gendarmería, la Policía Federal y funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Además, la resolución de Taiano se apoya en peritajes que complican la situación del uniformado, al determinar que Guerrero efectuó seis disparos entre las 17:05 y las 17:25 hacia los manifestantes sin que existiera agresión que lo justificara. Incluso, señala que incumplió los protocolos, ya que tenía la capacitación necesaria para saber que jamás debía apuntar el arma hacia una persona, dado que el manual técnico advierte sobre el riesgo.

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Paralelamente, el disparo que impactó en Grillo ocurrió a las 17:18, desde la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís. Al momento de recibir el impacto, el fotógrafo estaba a 47 metros de distancia, en posición de cuclillas y resguardado tras una barricada improvisada, lo que demuestra que no representaba amenaza alguna. La querella remarcó que el proyectil hizo una trayectoria directa a alta velocidad hasta impactar en la zona frontal de la cabeza del fotoperiodista, quien simplemente desarrollaba sus tareas profesionales.

En agosto de 2025 se llevó a cabo una reconstrucción oficial de ese disparo

El fin fue determinar la trayectoria, velocidad y las circunstancias en las que se efectuó el proyectil

En ese sentido, la fiscalía descartó la posibilidad de un accidente o negligencia por desconocimiento.

Según Taiano, el legajo de Guerrero cuenta con certificaciones aprobadas sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: "En atención a su vasta experiencia, no existe posibilidad alguna de que desconociera los protocolos. Mucho menos podía dejar de representarse la posibilidad de ocasionar una lesión", sostuvo el fiscal en el requerimiento.

Acto seguido al ataque, Grillo pasó casi tres meses en terapia intensiva con pronóstico reservado. Luego de un extenso proceso de rehabilitación en el Hospital Rocca y nuevas intervenciones quirúrgicas, recién pudo regresar a su casa en febrero de 2026.

Grillo sufrió una fractura de cráneo y hematomas subdurales tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora y el buen ánimo del fotógrafo

Por el momento, los informes médicos señalan un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, representando secuelas neurológicas permanentes e incapacidad laboral. Ahora, la jueza María Servini deberá ratificar la elevación a juicio y decidir si profundiza la investigación sobre la cadena de mandos.

Así es el pedido de juicio oral contra el gendarme

El requerimiento completo presentado ante la jueza María Servini que detalla las pruebas técnicas y los fundamentos legales para elevar la causa a juicio oral.

mv