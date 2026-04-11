Una muestra para recuperar el monte

El campo y la ciudad suelen leerse como espacios en tensión o, en el mejor de los casos, como compartimentos estancos.

Sin embargo, en el sur cordobés, la experiencia en el territorio Inti Huasi —cerca del cerro homónimo y las sierras de los Comechingones— ha generado un cuerpo de obra que intenta borrar esos límites.

El resultado de ese proceso es la muestra de arte que se presentará los días 17 y 18 de abril en el CePIA (Facultad de Artes, UNC), como eje central de la primera edición del Festival La Enredadera.

La muestra es, en palabras de su curadora y referente de la organización FiguraFondo, Valentina Bari, un “ensayo visual” que condensa un año y medio de presencia en el territorio.

El territorio traducido a lenguajes

La exposición se estructura sobre dos pilares que reflejan la actividad de FiguraFondo en el campo. Por un lado, el proyecto de Agroecología para la Soberanía Alimentaria se despliega a través de una serie fotográfica que documenta la trayectoria productiva del predio y un documental realizado en alianza con la Universidad Nacional de Río Cuarto.

“Las nubes siempre tienen forma, pero a través de los lenguajes artísticos es que podemos asignarles personajes y contar historias”, cita Bari al dramaturgo Mauricio Kartun para explicar la necesidad de dotar de narrativa a la praxis ambiental. “Esa responsabilidad es de quienes manejamos los lenguajes artísticos o nos dedicamos a alguna de las ramas del arte”.

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Por otro lado, el proyecto de Restauración Ambiental del Monte Nativo propone una estética ligada a la evidencia científica.

La muestra incluye fotografías de diagnósticos de campo procesadas con la técnica de cianotipo y representaciones visuales de la salud de los suelos mediante cromatografías. A esto se suma un relato visual que explora el vínculo entre los equipos humanos y los seres no humanos que habitan el ecosistema.

Un festival para tejer redes urbanas

Si bien la muestra es el corazón del encuentro, el Festival La Enredadera nace como una plataforma de visibilización para FiguraFondo en el ámbito urbano.

“La idea es poder aunar en un solo evento una muestra sólida sobre el trabajo de estos dos años. Es una carta de presentación en las áreas urbanas porque el espíritu de la muestra es traer un poco el campo a la ciudad y ver qué huellas deja eso”, señala Bari.

La intención de fondo del colectivo trasciende lo estrictamente expositivo. Según explica Bari, el objetivo central es “generar un espacio de reflexión con miras a tejer cambios culturales de base, preguntarnos sobre nuestro presente y las múltiples capas de crisis sobre las que vivimos para intentar alternativas de futuros posibles”.

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La grilla para ambas jornadas, de entrada libre y gratuita, propone un cruce interdisciplinario con una fuerte impronta escénica y sonora.

Se destaca la participación de la cantautora La Charo como invitada especial, además de diversas propuestas de teatro y artes visuales. El espacio de reflexión se completará con conversatorios entre especialistas de la UNC, rondas de experiencias comunitarias y una radio abierta gestionada por escuelas de la zona.

Asimismo, se proyectará una selección de cortometrajes sobre cultura y ambiente, surgidos de una convocatoria nacional que recibió cerca de 70 trabajos.

Proyecto. La exposición se estructura sobre dos pilares que reflejan la actividad de FiguraFondo en el campo.