El periodista Miguel Steuermann vinculó el hostigamiento del Gobierno a la prensa con las tácticas de señalamiento previas al Holocausto

El periodista Miguel Steuermann, director de la emisora comunitaria Radio Jai, equiparó la estrategia discursiva del presidente Javier Milei contra el periodismo con los mecanismos de estigmatización previos a las persecuciones históricas contra la comunidad judía en Europa.

El debate se produjo tras la interrupción de la pauta publicitaria de la empresa estatal YPF a la radio de Steuermann luego de que fotografiara al vocero presidencial Manuel Adorni con su esposa en un viaje oficial.

Durante una entrevista televisiva en el programa La Hora de Maquiavelo, conducido por el consultor político Diego Dillenberger, Steuermann abordó el impacto de la campaña gubernamental contra los medios profesionales y la viabilidad económica del sector.

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La señal estatal de hidrocarburos retiró los fondos comerciales asignados a la emisora luego de la cobertura de la comitiva presidencial en el extranjero. La producción del programa televisivo calificó al hecho como "la crisis más larga y peor manejada del Gobierno" debido a las normativas vigentes que restringen los traslados de familiares de funcionarios con fondos públicos.

El cese de la pauta publicitaria institucional de la petrolera controlada por el Estado afectó de manera directa la sustentabilidad económica de la radio afectada. "La radio hoy está en riesgo de cierre, no sé cómo vamos a continuar", afirmó Steuermann.

Miguel Steuermann y Diego Dillenberger

El director de la emisora aclaró que los montos percibidos representaban "algunos miles de pesos", pero su cancelación coincidió de manera inmediata con la difusión de las imágenes del portavoz presidencial en Europa.

La administración nacional aplicó una suspensión generalizada de la publicidad oficial a los medios de comunicación desde el inicio del mandato en diciembre de 2023. La pauta de empresas públicas como YPF funciona bajo órbitas comerciales específicas que continuaron vigentes para determinados espacios.

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La supresión total del flujo de fondos estatales hacia la radio comunitaria se ejecutó sin explicaciones administrativas ni respuestas a las gestiones posteriores de la empresa periodística.

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El debate central se circunscribió a la utilización sistemática de consignas de odio y descalificación digital coordinadas desde los sectores que apoyan al Poder Ejecutivo. Dillenberger consultó de forma explícita si la consigna "No los odiamos lo suficiente" aplicada al periodismo guardaba similitudes con los procesos de segregación sufridos por los judíos.

"A mí me preocupa mucho el discurso hoy del presidente y de su gente respecto del periodismo", respondió Steuermann en la señal Metro."Una república necesita del periodismo profesional, necesita que hagamos de puente entre el mandante y el mandatario", concluyó el entrevistado.

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El esquema discursivo del oficialismo califica habitualmente a los periodistas como "delincuentes" y "envenenadores", replicando metodologías de deshumanización de los adversarios políticos y de los fiscalizadores de la gestión pública.

El programa televisivo conducido por Dillenberger analizó asimismo el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para regular la gestión de intereses y el lobby. La iniciativa establece la obligatoriedad de registrar todas las reuniones de funcionarios y legisladores nacionales con empresarios, fijando penas de prisión para los infractores.

El análisis remarcó que asesores presidenciales sin designación formal en la estructura del Estado como Santiago Caputo eluden estas restricciones al no poseer cargos declarados ni mandatos institucionales.