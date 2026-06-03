El juez Carlos Mahiques propuso sancionar como "falta grave" el diálogo entre jueces y periodistas

Favorecido recientemente por la gestión de Javier Milei para seguir en su cargo tras cumplir los 75 años, el camarista Carlos Mahiques solicitó sancionar como "falta grave" el contacto entre magistrados y la prensa. El creador de una influyente dinastía en el Poder Judicial justificó su pedido en supuestas operaciones mediáticas y propuso crear un organismo único de prensa en Comodoro Py. Tildó de "mercenario" al periodismo y propuso centralizar la difusión de los fallos a través de una vocería oficial.

En una nota formal de fecha 2 de junio de 2026 dirigida al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Diego G. Barroetaveña, el magistrado, integrante de la Sala III de dicho cuerpo, plasmó su enérgico rechazo a la “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”. Mahiques, cuyo hijo Juan Bautista se desempeña actualmente como ministro de Justicia de la Nación, sostuvo que el tratamiento informativo actual vulnera el derecho a una comunicación "recta y objetiva" consagrado por principios republicanos y constitucionales.

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El foco de su cuestionamiento apuntó de manera directa hacia la grilla televisiva y digital de la empresa S.A. La Nación+, donde, según el escrito, un grupo de comunicadores a los que tildó de "epígonos" deslizan sospechas y conjeturas engañosas.

Apuntó especialmente contra la cobertura periodística de temas judiciales. Sin mencionar periodistas concretos, aunque con referencias explícitas a ciertos medios, sostuvo que los magistrados vienen siendo objeto de "innumerables comentarios, artículos o editoriales" en portales digitales.

El juez denunció que la lógica de los medios contemporáneos y su afán por generar impactos emocionales ha "erosionado la legitimidad" de la Justicia: "La narración mediática, en cambio, carece de matices y no describe hechos, los dramatiza. Le agrega elementos emocionales, construye figuras de héroes, villanos y sospechosos mediante giros narrativos y conjeturas engañosas que no pertenecen al orden de lo ocurrido, sino al del relato. Es en este punto donde la 'información' deviene mera opinión carente de certitud".

Más adelante fue aún más lejos. Describió a esos sectores como "nuevos sicofantes" que impulsan operaciones de persecución contra integrantes del Poder Judicial y aseguró que existe un proceso de hostigamiento sistemático que erosiona la legitimidad institucional.

"Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de preservación de las fuentes", sostuvo.

En otro tramo del documento se declaró personalmente afectado por ese fenómeno y dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales. "De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos", advirtió.

Cabe destacar que la trayectoria del camarista incluye el paso por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal y su posterior traslado por decreto de Mauricio Macri a la Casación Federal.

En los últimos años, su perfil estuvo expuesto al debate público tras verse salpicado por el caso del viaje a Lago Escondido en 2022 y, más recientemente, por la difusión de un festejo de cumpleaños en la quinta de Pilar del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

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