El Gobierno refuerza su estrategia judicial: Mahiques asume este jueves como ministro de Justicia

Tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, el presidente Javier Milei le tomará juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en un acto que se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires tendrá así su bautismo dentro del gobierno libertario al frente de una cartera estratégica para la relación del oficialismo con el Poder Judicial.

La ceremonia se realizará en Balcarce 50 antes del viaje que Milei tiene previsto realizar a Estados Unidos, donde este sábado participará en Miami de la cumbre Shield of the Americas, a la que lo convocó su par Donald Trump.

El anuncio político del cambio se anticipó en la Casa Rosada luego de una reunión entre Mahiques y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el desembarco del ex fiscal en el gabinete.

“Hoy recibí al doctor Juan Bautista Mahiques, flamante Ministro de Justicia de la Nación, con quien compartimos detalles de la nueva etapa que comienza. Fin”, adelantó ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego del cónclave que tuvo lugar este miércoles.

Una vez formalizada la asunción, el flamante miembro del Gabinete hará un repaso de la gestión y comenzará a trabajar en uno de los temas centrales del área: los pliegos de jueces federales. La jugada refuerza el carácter político de una cartera que se vuelve estratégica para la supervivencia de la cúpula oficialista frente al avance de distintas causas judiciales que ivolucran al núcleo presidencial, entre ellas las vinculadas al organismo ANDIS y a la investigación por la presunta estafa piramidal $Libra.

La llegada de Mahiques también implica cambios dentro del ministerio. Santiago Viola, una figura clave desde los inicios del proyecto libertario y de estrecha confianza de Karina Milei, asumirá como viceministro de Justicia.

Viola reemplazará a Sebastián Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el joven asesor y estratega, que maneja los hilos del aparato de inteligencia, Santiago Caputo pero que se enteró en vivo de su salida del cargo.

En esa jornada, además de figuras del Poder Judicial que conocen a Mahiques desde hace 20 años, cuando ingresó como meritorio, estará Santiago Viola, que es una figura clave desde los inicios del proyecto libertario.

Según distintas fuentes del oficialismo, el vínculo entre Mahiques y la administración libertaria se gestó a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien lo habría presentado primero a Karina Milei y luego al propio Presidente.

Otras fuentes de La Libertad Avanza responsabilizan a Viola como la persona que consiguió que Mahiques conozca a la influyente hermana del Presidente.

En paralelo, Viola tendrá además un rol clave en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces. Es menester mencionar que, el historial de Viola está marcado por controversias judiciales graves, incluyendo una acusación por haber plantado testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello de la causa “Ruta del dinero K” y un trágico accidente en la Panamericana que terminó con una persona muerta, causa de la cual salió sobreseído tras un acuerdo de reparación.