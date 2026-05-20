En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la diputada nacional Silvina Giudici propuso que la fecha de la histórica pregunta de José Ignacio López a Jorge Rafael Videla se convierta en el nuevo Día del Periodista. “Me parece que es un buen momento para comenzar a consensuar entre todos el homenaje que Nacho, como periodista más reconocido de la democracia y de la recuperación de la democracia, le hizo a nuestro país”, afirmó la legisladora, que además convocó “a todos los sectores” a trabajar en ese reconocimiento.

Silvana Giudice es una política argentina que actualmente se desempeña como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el período 2023-2027. Ejerce su segundo período extenso en la Cámara Baja. El primero fue entre 2003 y 2011. Integra comisiones clave, como la de Presupuesto y Hacienda y la de Relaciones Exteriores.

Agradezco que te hayas salido de la sesión. Al mismo tiempo, yo también me salí de la sesión de la Academia Nacional de Periodismo, que está preparando la entrega de la Pluma de Honor; Y tres días después es el Día del Periodista, el día 7 de junio, en el que vamos a hacer un fuerte llamado al Gobierno por las críticas que le hace al periodismo.

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Vos, que has tenido a lo largo de tanto tiempo una actitud de defensa del periodismo y que hoy estás en un bloque asociado al Gobierno, ¿cómo te sentís? ¿Qué es lo que le reclamás al Gobierno en el ataque que tiene continuamente contra la prensa?

Aprovecho que estás en la Academia de Periodismo y sé de tu trabajo y de tu admiración por Nacho López, que me parece que es un buen momento para comenzar a consensuar entre todos el homenaje que Nacho, como periodista más reconocido de la democracia y de la recuperación de la democracia, le hizo a nuestro país. Así que aprovecho la oportunidad para convocar a todos los sectores para trabajar en eso.

También te recuerdo al juez Fayt, que así como Maqueda tuvo fallos impresionantes sobre la libertad de expresión. A mí el clima de confrontación me parece muy particular desde el punto de vista de un presidente que viene desde un espacio disruptivo, de panelista y de activo usuario de las redes sociales, y creo que en ese contexto hay que inscribirlo.

Sí sé de la preocupación que han expresado muchas de las organizaciones que integran el ejercicio de la libertad de expresión en todo su sentido. Estoy muy preocupada y ustedes lo han expresado también, y muchas otras organizaciones, de que, más allá del clima de confrontación, que no hay que desaprender, pero que tampoco es el punto principal, hay en este momento en la Argentina una intención expresa de algunos jueces, algunos sectores políticos, algunos sectores vinculados a canales de streaming, para censurar directamente y aplicar medidas increíbles.

Nadie lee nada

Hay un juez en la Justicia de San Isidro que les aplicó a los periodistas Luis Gasulla, Bruno Giacobbe, Nicolás Pizzi, que están investigando el affaire de la AFA, no solo un bozal legal, que es un precedente hacia los periodistas, sino también una restricción perimetral. También esto mismo pasó en la provincia de Santiago del Estero.

Entonces, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es llevar al debate público la protección de los periodistas de investigar, la protección de sus fuentes, y que ningún juzgado amigo aproveche sus contactos para salir de un fuero, que es en el que se están llevando las causas de Tapia y Toviggino, e irse a Santiago del Estero o a San Isidro para lograr una medida de censura que todos hemos repudiado.

Mi pregunta tiene que ver con el Poder Ejecutivo y lo que la Academia de Periodismo va a hacer el 4 en el auditorio de la Biblioteca Nacional, que, dicho sea de paso, te convocamos. Y lo mismo nos gustaría que viniera Patricia Bullrich, a criticar los ataques al periodismo por parte del Poder Ejecutivo, no de un juez.

Todos tenemos la razón en criticar o en expresar lo que uno quiere. Primero, no me pidas a mí que critique o que haga algo, porque vos sabés que yo no solo llevo activa la defensa de la libertad de expresión, sino que, en todo aquello en lo que requiera una decisión institucional, ya sea medidas del Ejecutivo, medidas del Legislativo o medidas judiciales que efectivamente afecten la libertad de expresión, sigo con la misma vehemencia y firmeza de siempre, diciendo que los límites institucionales que marca nuestra Constitución, las garantías de los periodistas a informar, a investigar, a opinar y a criticar libremente, eso en ningún lugar de los tres poderes en este período se ve vulnerado, salvo en estas medidas que te digo, que son muy preocupantes.

Por eso, a mí me parece que no es insignificante lo de determinados sectores políticos tratando de imponer medidas judiciales, porque ¿sabés quién es el abogado? Es el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al presidente le mienten

Te propongo lo siguiente: vos estás ahí en la sesión, el domingo 7 es el Día del Periodista. ¿Puedo convocarte el lunes 8 para tener esta conversación en profundidad, para discutir sobre el Día del Periodista, que va a ser el día anterior, aquí en estudio, el lunes 8?

Vos sabés que yo puedo hablar con vos, podemos discrepar, podemos coincidir. Lo que sí les pido es que, cuando una persona en determinado momento defiende los valores en los que cree, que son la gobernabilidad... Acabamos de tener en el Congreso Nacional otro intento destituyente para, a través de una moción de censura, sin las mayorías necesarias, tratar de impedir el funcionamiento normal del Congreso.

Entonces, yo priorizo en este momento de la Argentina las cuestiones que tienen que ver con el plan de estabilización económico, que viene dando sus frutos. Me encantaría hablar de eso, porque también hay mucha crítica sobre eso y no hay tantos datos en evidencia para discutir de eso. Ese es el debate que me interesa más.

Y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el acceso a la información pública, lo sigo haciendo. Y, si te fijás en mis últimas declaraciones, tengo datos que me asisten en esto que te digo. Por ejemplo, con el cierre de la Sala de Periodistas y la defensa permanente de que cada uno de los periodistas que están amenazados, como el caso de Luis Gasulla por esta medida, cuentan con mi insistencia en el tema.

Por eso mismo te estamos llamando y por eso mismo me encantaría compartir el Día del Periodista con vos aquí en el estudio. Descuento que tácitamente estás aceptando mi invitación. Así que nos vemos el lunes 8. No te quitamos más tiempo.

Estoy en el medio de la sesión. Vamos a combinarlo, déjame ver la agenda. Por supuesto, en la medida de lo posible, yo siempre acudo a todo este tipo de debates y nunca les he dicho que no.