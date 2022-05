El periodista José Ignacio López dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), tras haber recibido el diploma como Academia Nacional de Periodismo. La pregunta al dictador Jorge Rafael Videla que marcó hecho histórico y el reconocimiento a Magdalena Ruiz Guiñazú.

¿Qué reflexión podés hacer sobre la distinción que recibiste?

Hay cosas que tendría que haber dicho y no dije. Agradecer en nombre de Magdalena Ruíz Guiñazú, que no pudo estar anoche, y no solo nos une el hecho de haber trabajado juntos, y fui testigo de su valentía, sino que además tuve el privilegio de hacer el llamado para que sea integrante de la CONADEP. El 10 de noviembre de 1983 fui invitado a hablar con el presidente Raúl Alfonsín, siete años después de que estallara una bomba en mi casa. Mi mujer y yo no estábamos, pero sí nuestros cinco hijos, de los cuales dos, estaban ayer en la Academia. Esa es una de las cosas que omití, nombrar a toda mi familia, porque sin ellos no hubiese hecho la pregunta ni el periodismo que hice. Por la emoción no pude decirlo. Además, Magdalena fue quien me despidió del periodismo, de este lado del mostrador, cuando pasé a ser vocero presidencial.

¿Hay cosas que la memoria trata de borrar como un mecanismo de preservación?

Puede ser, mi familia quedó afectada. Me veo obligado a hacer otro agradecimiento a Jacobo Timerman, porque el me había dicho que tenía que construir mis propias fuentes periodísticas, viajar y me mandó a Roma, con mi mujer, durante dos semanas. En ese momento no sospeché nada, pero con el tiempo entendí que Jacobo lo hizo para sacarme de acá porque le avisaron que estaba en las listas que figuraban en ese entonces como marxista infiltrado en la Iglesia. No sé si fue un mecanismo psicológico, pero me olvidé de mencionar eso y lo quiero destacar.

¿Cómo se puede contar lo que significaba el coraje de integrar la CONADEP?

Había sido testigo de muchas actitudes que había tenido Magdalena, denunciando frente al micrófono. Se plantó frente a funcionarios y lo hizo antes de que la llamara para invitarla a integrar la CONADEP. Después fuimos testigos del coraje y de su desempeño junto a tantas personas que desempeñar una tarea tremenda, frente a la dictadura. Fue un orgullo compartir eso, como también lo fue que la conferencia de Videla se haya realizado un 14 de diciembre y que, cuatro años después, Alfonsín firmara la creación de la CONADEP y el Juicio a las Juntas.

¿Qué reflexión se puede hacer sobre lo sucedido?

Lamentablemente no pude ir ayer, pero estoy muy bien. Son momentos para cuidar la salud y tener las precauciones necesarias. De las infamias trato de olvidarme. Si uno tiene una conducta en la vida hay que mantenerla y estar dispuesta a sacrificarse por ello.

¿Qué significó preguntarle a Videla?

El coraje de José Ignacio fue extraordinario en aquel momento. Hay que tener en cuenta las circunstancias que se estaban viviendo y fue una pregunta histórica. A las nuevas generaciones hay que explicarles que eso es tener coraje y la sensación histórica de la responsabilidad del periodismo.

