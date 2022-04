Jesús Rodríguez: por qué sigue apostando a la coalición opositora, UCR incluida

El Presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a la situación socioeconómica del país, comparada con la que atravesó Raúl Alfonsín. Además, cuáles son las calves del proyecto de la UCR y su coalición opositora.

¿Se puede comparar la situación previa al Plan Austral con la actualidad del país?

Son contextos politicos distintos, tanto en lo regional como en lo global. Antes estaba la Guerra Fría y el mundo se dividó en dos por las potencias. Argentina tenía democracia pero estaba rodeada por dictaduras y gobiernos autoritarios, mientras que acá emergía la democracia y hubo que lidiar con el contexto económico. Además, veníamos de Malvinas y había que suturar eso. Alfonsín asumió con un déficit equivalente al 18 por ciento del PBI y ahí se lanzó el Plan Austral, que tuvo éxito al comienzo y después fracasó. Habría que preguntarse por qué acá no funcionó y en Israel sí. La respuesta es política, porque allá se pudo mantener un acuerdo entre los espacios, con igual cantidad de ministros de los dos partidos mayoritarios y alternancia en el poder entre los líderes cada dos años. Acá fue todo lo contrario, con un contexto de incertidumbre.

¿Qué similitud encuentra entre lo que dijo Alfonsín, que la economía requería sacrificios y ajuste, y lo que pasa hoy, con el ejemplo de Mauricio Macri que no quería comunicar malas noticias?

Siempre hay que decir la verdad y explicar hacia dónde vamos. No creo que sean una guía los indicadores de las encuestas, porque la convertibilidad tenía popularidad y no era buena. No es serio y termina siendo perjudicial. También hay razones fuera de lo económico para formular cualquier política económica, entre la solidez institucional y los resultados socioeconómicos. Por eso se explica que Costa Rica sea tan distina a Honduras, igual que Uruguay con Argentina. Tiene que ver con una visión política del orden republicano.

¿Qué evaluación hace de Gerardo Morales como líder radical? ¿Cree que tiene que haber una salida del radicalismo de su alianza con el PRO?

Estamos viviendo una era de coalición por los cambios sociales de cada país, con sus complejidades y contradicciones. Se necesitan miradas complementarias, como pasa en Uruguay o Chile. Nosotros formamos parte de una coalición que explica la conviencia social basado en la naturaleza democrática. Otro pilar liberal tiene que ver con el respeto a los derechos individuales y, en particular, de las minorías. El último es la independencia y la revisión de la divisón de los poderes de orden republicano. Estamos construyendo eso y nuestra diferencia con los movimientos populistas es que no reconceon las diferencias, no aceptan que otro piense distinto. Hay que integrarse al mundo con la defensa de los derechos humanos. Podemos tener coincidencias hasta con quienes discrepamos en el pasasdo, porque no defiendo en un 100 por ciento lo que pasó con la gestión de Cambiemos, pero sabemos diferenciar eso de lo más importante.

