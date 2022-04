Ricardo Alfonsín: "La casa nunca está en orden, pero este Gobierno está sufriendo una gran incomprensión"

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín recordó, a 35 años de la frase de su padre Raúl “la Casa está en orden” ante el levantamiento militar carapintada de Semana Santa: “Vivimos aquel momento con mucha preocupación por el posible Golpe Militar”, dijo. En relación a la actualidad sostuvo: “La casa nunca está en orden. Pero, con absoluta objetividad, este Gobierno está sufriendo una gran incomprensión”.

El dirigente radical y diplomático criticó a quienes cuestionaron las palabras de Raúl Aldonsín tras el levantamiento carapintada de Aldo Rico y sostuvo: “Quisieron hacerle creer a la Sociedad que Alfonsín había llegado a un acuerdo con los Carapintadas”, reprochó.

“Hubiera sido grave que se interrumpiera la democracia, no puedo entender a quiénes exigían más, las cosas estaban en orden en ese momento”, destacó Ricardo Alfonsín este viernes 15 de abril en diálogo con El Destape Radio.

En relación al presente, Ricardo Alfonsín fue categórico: “La casa nunca está en orden. Pero, con absoluta objetividad, este Gobierno está sufriendo una gran incomprensión”. “Las dificultades económicas que tenía que enfrentar este Gobierno antes de la pandemia eran terribles y después con la pandemia se complicó muchísimo más, pero no lo digo yo, lo dicen los datos del mundo, todo el mundo vio caer el PBI, el empleo, los salarios y están tratando de recuperar esas pérdidas y para colmo después de eso, la Guerra”, analizó.

“No entiendo lo qué pretende la oposición en este contexto ¿Que hubiera crecido la economía en este contexto o el empleo o las inversiones?”, cuestionó y continuó: “Yo le pido a la sociedad que no se equivoque, los que gobernaron desde 2015 a 2019, aunque seguramente tenían las mejores intenciones, han demostrado que esas políticas que ellos defienden no resuelven”.

“La situación no es comparable con la del Gobierno de mi padre, se han recuperado el empleo y los salarios”, indicó. “La inflación no se resuelve en un minuto como creía el Gobierno anterior, gobernar el país no es manejar una empresa o gobernar la Capital Federal”, acusó.

“Las dificultades que está encarando este Gobierno son grandes. Siempre las decisiones políticas tardan en dar resultados”, resaltó el Embajador. “De 2015 a 2019 no hubo Pandemia ni guerra y cayeron las inversiones, el empleo y creció la inflación, cayó el PBI, la recesión se profundizó”, repasó. “Tenían todo a favor, o por lo menos lo poderes fácticos estaban acompañando las políticas que se aplicaban en ese gobierno”, sumó.

Interna del Frente de Todos

“No me parecen mal las discusiones dentro del Frente de Todos, mientras que se hagan de manera positiva y cuidadosa”, reflexionó y apuntó a su partido : “Yo creo que uno de los errores del radicalismo fue callarse la boca después de perder las internas con Macri”.

“El radicalismo se ha aliado en 2015 con una fuerza neoliberal y de derecho. Para mi punto de vista, la alianza con el PRO es contra natura. Alfonsín jamás hubiera trabajado para esa alianza”, concluyó.

RB/ff