Fernando Iglesias: "Hay una voluntad destituyente en el kirchnerismo con su propio gobierno"

Fernando Iglesias participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde cuestionó la tensión en el oficialismo y el impacto que esa disputa tiene en la gobernabilidad. “En este momento, el golpismo es un problema interno del Gobierno, no de la oposición”, sostuvo.

El diputado de Juntos por el Cambio también calificó de “valiosa” una potencial incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio. “Yo creo que Javier, a quien conozco desde hace mucho tiempo, tiene un montón de cosas positivas en el aspecto económico. Y yo coincido con él: la Argentina necesita una revolución liberal”, aseveró Iglesias en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cómo analiza una posible incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio?

—Yo creo que Javier, a quien conozco desde hace mucho tiempo, tiene un montón de cosas positivas en el aspecto económico. Y yo coincido con él: la Argentina necesita una revolución liberal. No estamos en una situación social democrática keynesiana y no somos la Unión Europea: el nivel de impuestos que se pagan es abusivo, no hay desarrollo porque no hay inversiones razonables. En ese sentido, Milei encarna una voz razonable. Después, no nos pondríamos de acuerdo hasta dónde llevar esta revolución neoliberal. Él se caracteriza a sí mismo como anarco capitalista, por lo tanto él prácticamente destruiría el Estado. Yo no lo haría, me considero un liberal de izquierda. No tengo la misma coincidencia en el campo político: cuando pienso en el liberalismo, pienso en un liberalismo de Alberdi. Me parece que esa condena de la casta contra el pueblo es típicamente populista. Con esa parte de Javier no acuerdo. Por lo tanto, me parece que su incorporación sería valiosa, pero tendríamos que ponernos de acuerdo también.

—¿Considera que Alberto Fernández podría terminar su mandato antes de tiempo?

—La Argentina es un país inestable políticamente. Yo creo que un gran mérito poco reconocido de la gestión de Cambiemos fue haber terminado su mandato por primera vez desde 1928. Desde la presidencia de Alvear, ningún presidente civil no peronista había podido terminar su mandato. Y Macri lo hizo. Por lo tanto, en Argentina estamos sujetos a los vientos del cambio. Con Alfonsín y De la Rúa, lo que los volteó en gran parte fue el peronismo. Sobre esto me parece que ya no hay discusión posible. Ahora hay una oposición responsable que no va a trabajar para el golpe. Nosotros no vamos a tirar 14 toneladas de piedra. Reconocemos, lamentablemente, que este es el gobierno que eligieron los argentinos. En cambio, ellos estuvieron cuatro años tratando de voltearnos. Nosotros no somos eso, por lo tanto no veo por qué debería caerse Alberto Fernández. Dicho esto, la responsabilidad de mantener la gobernabilidad le corresponde al Gobierno. Si traen buenas leyes, las vamos a apoyar; si traen malas leyes, no las vamos a apoyar. Que se mantenga o no el Gobierno es un problema de ellos. En este momento, el golpismo es un problema interno del Gobierno, no de la oposición.

—¿Usted advierte sobre la posibilidad de un posible golpe interno en el Frente de Todos?

—No descarto eso. El kirchnerismo no se ha caracterizado por un gran respeto por las instituciones. Acá lo que vemos es que se tiran piedras públicamente. Hay una voluntad destituyente del kirchnerismo con su propio gobierno. Porque no es el gobierno de Alberto Fernández, es el gobierno de ellos. Eso también tiene que ver con un aprendizaje de la sociedad. Si vos votás al agua y al aceite, después no podés decir que no se mezclan. Alberto decía: “Yo no sabía nada de la corrupción de los Kirchner”. Estaba dando por sentado que esa corrupción existía. Votás todo eso junto y después te quejás de que se peleen y de que te roben la vacuna. Entonces, me parece que hay un aprendizaje por parte de la sociedad porque las últimas elecciones son una muestra de eso.

—En relación a las declaraciones de Martín Guzmán, quien recientemente aseguró que no va a renunciar, ¿usted cree que debería haber un cambio en el Ministerio de Economía?

—Debería haber un cambio de política. Pero no es el problema de Guzmán, sino de una concepción del Estado donde es mucho más responsable el kirchnerismo que Guzmán. Estamos parados arriba de una bomba de tiempo: todas las variables macroeconómicas vuelven a virar al rojo, del anaranjado vuelven a pasar al rojo. También los últimos cambios de ministerio a uno le dan miedo. Sacan a uno malo y ponen a uno peor. Si sacás a Frederic en lugar de Aníbal Fernández, no puedo estar de acuerdo. ¿A quién va a poner y para qué van a poner a alguien en lugar de Guzmán? Es muy difícil, no están dispuestos a hacer un cambio de ruta para solucionar el problema: sincerar la situación, apoyarse en el sector privado, bajar impuestos, no van a hacer eso. Y aunque lo hicieran, nadie les creería. Porque no es Guzmán quien está devaluado, es el Presidente que está devaluado. Nadie le puede creer, nadie lo toma en serio, ni ellos mismos. Es todo muy complicado.

—¿Qué opina de la foto de Mauricio Macri con Donald Trump?

—Creo que es ambigua. Yo no tengo ninguna simpatía por Trump: no aceptó la derrota electoral, el episodio del Capitolio que fue vergonzoso. A mí Trump no me va. Dicho esto, Mauricio Macri a lo mejor aspira a ser Presidente de nuevo y tiene que tener una alianza más pluripartidista. Eso significa llevarse bien con alguien que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido, la foto tiene una razón de ser. Además no son muchos quienes pueden sacarse una foto con grandes figuras de la política mundial. Me parece que hay una diferencia notable entre dos gestiones: esta imagen de Macri al lado de Trump tomándose una cerveza, en contraste con Alberto persiguiendo a Merkel por los pasillos. Me parece que esto grafica también dos políticas distintas: nuestra política internacional fue la del G20, el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, es decir, una política de alto nivel reconocida en todo el mundo. En cambio, ahora tuvimos los últimos dos cancilleres que no hablan en inglés y uno se agarra la cabeza.

—Le agradecemos la participación en este Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final que quisiera realizar.

—Es fundamental el rol que cumplen el periodismo. Miren los datos ya que dato mata relato. El mejor servicio que ustedes pueden hacerle a la sociedad es prepararse bien y ser un filtro de ideas e información mejor que la que tiene la gente. No renuncien a eso para transformarse en meros comentaristas o meros panelistas. Se estarían desmereciendo a sí mismos y a la profesión que desempeñan porque cada vez es más importante el manejo de la información y las ideas. Y siempre tengan un criterio personal y seriedad profesional para hacerlo.

Por Cesar Augusto, Luis Aparicio y Sasha Avila.

Estudiantes de Periodismo Perfil Educación en la Escuela de Comunicación