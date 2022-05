La apertura de "Modo Fontevecchia": cambiar el periodismo para cambiar al país

Otro viernes comienza en Modo Fontevecchia, en esta ocasión con el rol del periodismo como eje de la editorial de apertura. Con transmisión en simultáneo por el canal Net TV así como por Radio Perfil (FM 101.9), el conductor Jorge Fontevecchia comenzó el programa recordando el acto de ayer, jueves, en la Biblioteca Nacional. Allí se reunió la Academia Nacional de Periodismo para sumar 15 nuevos miembros y también agregar el 14 de diciembre como el "Día del Periodista Independiente". En aquella jornada, de 1979, el periodista José Ignacio López le realizó una serie de valientes preguntas al por entonces dictador y presidente de facto de la Argentina, Jorge Rafael Videla.

"El periodismo es la caja de resonancia que construye la sociedad, hoy inmersa en el desánimo de fin de ciclo. El periodismo está llegando al paroxismo de la grieta", subrayó Fontevecchia y explicó que el día 7 de junio se va a seguir manteniendo como el Día del Periodista, en conmemoración a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres, en 1810, creada por Mariano Moreno y explicar que la jornada del periodista independiente, en relación a López, tuvo que ver con aquella histórica conferencia de prensa que Videla brindó en la Casa Rosada.

Por aquel entonces, el acreditado por la agencia Noticias Argentinas le preguntó a Videla acerca del tratamiento que le daría el Gobierno a los detenidos sin proceso y, por primera vez, puso en boca del dictador la palabra desaparecidos, bajo el contexto y requerimiento de Juan Pablo II. "El Papa le habla al mundo, no a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Hace del amor, un eje, y hay que preservar la dignidad del hombre. Para defenderla, la Argentina tuvo que enfrentar una guerra que no quisimos ni declaramos, nos fue impuesta", fue un recorte de la respuesta que Videla le daba al periodista, mientras Fontevecchia -a medida que avanzaba el testimonio- hizo algunas intervenciones acerca de la situación de aquel momento.

"Eso ocurrió en defensa de los Derechos Humanos de los argentinos, por una guerra subversiva. Pagamos sangre por los mismos derechos que el Papa reclama", fue otra de las apreciaciones de Videla en Casa Rosada para luego recordar que su respuesta no estaba completa y dio lugar a la histórica repregunta de López, acerca del tratamiento por parte del Gobierno acerca de los detenidos sin proceso y los desaparecidos, para que el fallecido dictador respondiese. "Con una visión cristiana, el valor de la vida es fundamental, el de la libertad es importante como así también el del trabajo y la vivenda", y luego amplió con una sentencia que marcó a fuego al periodismo: "Mientras sean desaparecidos son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, está desaparecido".

"Esta pregunta y respuesta crea el Día del Periodista Independiente: hizo poner en boca de un dictador, por primera vez, la palabra desaparecidos", expresó Fontevecchia para luego recordar la fundación del Club Metafísico de los Estados Unidos, un club de pensadores intelectuales, creado en 1872 por el futuro juez de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes Jr., junto al psicólogo y filósofo William James y el filósofo Charles Sanders Peirce.

Otro punto que conecta -con el Día del Periodista Independiente- es que hoy se cumplen 24 años del suicidio del empresario postal Alfredo Yabrán, condenado como principal instigador del crimen del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997. En Modo Fontevecchia se emitió una completa efeméride acerca del suicidio de Yabrán, mientras Fontevecchia reconoció que las fotografías que Cabezas le tomó en Pinamar, al empresario, fue un ejemplo de "periodismo de calidad y de riesgo".

Luego, el conductor nombró los 15 nuevos miembros que se sumaron a la Academia Nacional de Periodismo (más de un tercio de la nómina actual) y enfatizó que, con este hecho, la Academia pegó un salto hacia la pluralidad. "Esto es mejorar el periodismo en su conjunto porque está entrando en un período de obsolescencia", y cerró con el tema Amor del hombre, a cargo de Mocedades, para darle comienzo a los contenidos del programa.

